金曲29／蘇芮、郭宗韶獲特別貢獻獎　全場起立致意

第29屆金曲獎今（23）日晚間於台北小巨蛋盛大舉行，金曲歌王蕭敬騰首度擔任金曲獎典禮主持人。本屆「特別貢獻獎」由陳復明老師擔任頒獎人，頒獎前台上大讚蘇芮是「身經百戰的女歌手」，蘇芮走上台接受「特別貢獻獎」獎座，全場音樂人起立致意，拍手大唱〈一樣的月光〉，讓她非常感動。

蘇芮女士在80年代，以顛覆性融合靈魂樂風的唱腔為樂壇引入衝擊與張力，將國語流行歌曲帶入新的時代。蘇芮希望藉由得到特別貢獻獎，鼓勵新生代音樂人，而她出道35年，在華語樂壇有著不可忽視的影響力。而外界也期待她能夠有大型表演，蘇芮笑著問：「是嗎？你們希望嗎？」接著說她不喜歡給自己壓力，認為只要宣布開演唱會就會有無形的壓力，她說自己是愛自由、低調的人，希望等一切準備好，再來準備。