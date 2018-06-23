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金曲29／蘇芮、郭宗韶獲特別貢獻獎　全場起立致意

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/06/23 23:18
▲蘇芮上台領「特別貢獻獎」。（圖／NOWnews攝影中心 , 2018.06.23）
▲蘇芮上台領「特別貢獻獎」。（圖／NOWnews攝影中心 , 2018.06.23）

第29屆金曲獎今（23）日晚間於台北小巨蛋盛大舉行，金曲歌王蕭敬騰首度擔任金曲獎典禮主持人。本屆「特別貢獻獎」由陳復明老師擔任頒獎人，頒獎前台上大讚蘇芮是「身經百戰的女歌手」，蘇芮走上台接受「特別貢獻獎」獎座，全場音樂人起立致意，拍手大唱〈一樣的月光〉，讓她非常感動。

蘇芮女士在80年代，以顛覆性融合靈魂樂風的唱腔為樂壇引入衝擊與張力，將國語流行歌曲帶入新的時代。蘇芮希望藉由得到特別貢獻獎，鼓勵新生代音樂人，而她出道35年，在華語樂壇有著不可忽視的影響力。而外界也期待她能夠有大型表演，蘇芮笑著問：「是嗎？你們希望嗎？」接著說她不喜歡給自己壓力，認為只要宣布開演唱會就會有無形的壓力，她說自己是愛自由、低調的人，希望等一切準備好，再來準備。


▲蘇芮領獎時看到全台起立致意，內心覺得非常感動。（圖／NOWnews攝影中心 , 2018.06.23）

同樣獲得「特別貢獻獎」的郭宗韶人稱阿嬌老師，18歲時學貝斯，從此與貝斯結下不解之緣，在台灣的流行音樂界無私奉獻。許多重量級歌手像是蘇芮、羅大佑、江蕙、周華健...等歌手的演唱會，都要他擔任御用貝斯手，可見他的音樂實力備受肯定。

除了演奏音樂之外，阿嬌老師也從事教學工作，把他自己所學技術傳承下去。不過去年6月阿嬌老師因病去世，大會特別頒發獎項，感謝他對幕後音樂的奉獻。

 

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