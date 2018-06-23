金曲29／頑童奪獎大淵懺悔　對辣妹女友發脾氣

第29屆金曲獎於今（23日）晚間7點在台北小巨蛋舉行，本屆的「最佳演唱組合獎」由頑童MJ116拿下。大淵在台上感謝女朋友包容之後，在後台接受聯訪時再度謝謝辣妹女友，指自己在做這張專輯的時候，有一點敏感，再加上又在戒菸（雖然沒有成功），因此脾氣比較暴躁，雖然兩人沒有吵架，但還是對女友感到抱歉。
那要不要趁此得獎幸福時刻來個雙喜臨門，把女友娶進家門呢？大淵馬上說：「沒有那麼幸福啦，等我把房子買了，付完房貸之後再說，現在二個人在一起就很幸福很快樂了。」沒想到瘦子竟接口說：「最快樂的時候是結婚前！」讓現場一陣爆笑。
由於頑童MJ116沒想到會拿獎，因此連感謝詞都沒有準備，下台之後才再三強調很感謝製作人TeN，「他是跟我們從高中一起努力上來的，沒有TeN就沒有這張專輯。」頑童MJ116也表示從來沒想到唱饒舌嘻哈也能夠出人頭地，現在終於算是對自己有一個交代了，並透露今晚慶功要喝個爛醉。
▲頑童勇奪「最佳演唱組合獎」。（左起）小春、瘦子、大淵。（圖／NOWnews攝影中心，2018.06.23）
第29屆金曲獎於今（23日）晚間7點於台北小巨蛋舉行，星光大道則於下午5時30分登場，本屆頒獎典禮由台視全程live播出。
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