嘻哈音樂出頭 頑童MJ116奪最佳演唱組合

（中央社記者汪宜儒台北23日電）即將於8月攻蛋的饒舌團體「頑童MJ116」，奪下最佳演唱組合獎，宣示嘻哈音樂出頭天。團員瘦子感性地說：「還有很多人在為嘻哈音樂努力，今天這個獎，是我們一起撐起來的。」

第29屆金曲獎頒獎典禮今晚在台北小巨蛋舉行，去年發行「幹大事」專輯的「頑童MJ116」打敗了「夜貓組」、「原子邦妮」、「Crispy脆樂團」及「張三李四」，其中「張三李四」更是連3年入圍金曲的勁敵。

嘻哈音樂在金曲殿堂受肯定，讓團員大淵一上台就以台語大喊：「有夠爽的啦！」在後台訪問時，瘦子也回憶起10多年前的往事。