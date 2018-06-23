嘻哈音樂出頭 頑童MJ116奪最佳演唱組合

（中央社記者汪宜儒台北23日電）即將於8月攻蛋的饒舌團體「頑童MJ116」，奪下最佳演唱組合獎，宣示嘻哈音樂出頭天。團員瘦子感性地說：「還有很多人在為嘻哈音樂努力，今天這個獎，是我們一起撐起來的。」
第29屆金曲獎頒獎典禮今晚在台北小巨蛋舉行，去年發行「幹大事」專輯的「頑童MJ116」打敗了「夜貓組」、「原子邦妮」、「Crispy脆樂團」及「張三李四」，其中「張三李四」更是連3年入圍金曲的勁敵。
嘻哈音樂在金曲殿堂受肯定，讓團員大淵一上台就以台語大喊：「有夠爽的啦！」在後台訪問時，瘦子也回憶起10多年前的往事。
瘦子說：「那時找上了大淵，想要一起搞個嘻哈饒舌音樂團體。大淵問『有人聽嗎？唱情歌比較好吧！』但我告訴他，我們一定屌，一定會成。」這次得了金曲，瘦子笑說：「是種任務完成的感覺，答應兄弟的事情做到了，對這段音樂旅程有交代了。」
在今年的頒獎典禮上，「頑童MJ116」是頒獎人也是表演引言人，瘦子說，大家沒想過真的會得獎，因此沒有準備得獎感言。不過，在擔任「台灣早就有嘻哈」表演段落的引言人時，瘦子不禁感性地說，每次有嘻哈音樂人登上金曲舞台，所有人都會一起力挺、為彼此加油打氣，「我們會繼續努力讓更多人愛上這文化，因為這裡是華語嘻哈發源地。」
今年金曲獎邀請饒舌歌手熊仔、Miss Ko葛仲珊、BOXING葛西瓦與麻吉弟弟擔任表演嘉賓，帶來一場熱鬧精彩的嘻哈派對，77歲的台語歌王劉福助以「嘻哈祖師爺」之姿壓軸現身唱跳，掀起高潮，成為典禮亮點。（編輯：吳佳穎/黃瑞弘）1070623