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中央社

蘇芮接特別貢獻獎 眾星起立合唱一樣的月光

中央社2018/06/23 23:39
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北23日電）金曲獎特別貢獻獎得主蘇芮今晚接受表揚時，台下眾星起立清唱她的名曲「一樣的月光」，畫面感人；至於是否有機會開唱，蘇芮說隨緣，「如果能一套衣服穿到底，我就開演唱會」。

第29屆金曲獎頒獎典禮今晚在台北小巨蛋舉行，頒發特別貢獻獎前，由上屆金曲歌后艾怡良和入圍本屆演奏類4獎項的爵士鋼琴家許郁瑛攜手，用美聲組曲表演向「特別貢獻獎」得主蘇芮致敬。

令人感動的是，蘇芮上台接受表揚前，台下許多入圍者、音樂人紛紛起立鼓掌，眾星更默契地以雙手拍打節奏清唱蘇芮名曲「一樣的月光」致敬，主持人蕭敬騰此時也驚喜美聲獻唱一句「一樣的我和你」完美收尾，邀蘇芮分享感言。

蘇芮站在麥克風前感動許久，她表示，這個獎，是她所有音樂工作夥伴共同擁有的，也希望喜愛音樂的朋友，能夠繼續為理想和夢想奮鬥，不要因現實環境而低頭，她很幸運，跟大家永遠「一樣的存在」。

蘇芮會後受訪時提到，許多人問她為何不當音樂評委，「我是一個歌手，評委應該是作詞、作曲都很專業，我從15歲到今天幾乎都是專精於唱歌，一輩子能把一件事情做好就好了」。

至於是否會再開口唱歌，蘇芮表示「隨緣」，她認為，若能碰到她很感動的作品或許會考慮，幾10年來她都很低調，但也感慨地說：「好像好久沒有人為我量身訂做，不是說我不唱，而是我的未來還能唱幾年我不知道，就是隨緣」。

蘇芮說，愛好自由的她不喜歡有壓力，認為自己其實還沒準備好，但她強調「唱歌沒問題，聲音還是非常ok」，不愛流於形式的她坦言，若開演唱會最害怕的是換衣服，「如果一套衣服到底，我就開演唱會」。

蘇芮表示，1983年發行的專輯「一樣的月光」到這個月30日，正好是專輯35週年，透露屆時會推出黑膠唱片，曲目皆是她親自挑選。

蘇芮知名的作品包含「一樣的月光」、「奉獻」等，她的音樂不僅影響好幾代人，更是眾多歌壇藝人崇拜的歌手，她是首位把靈魂搖滾樂融入華語樂壇的人物，歌聲極具滄桑特色、音域寬廣，她所創建的音樂風格至今仍難以超越，出道35年來對於華語樂壇有不可忽視的影響力及時代意義。

另一名特別貢獻獎得主為貝斯演奏家郭宗韶，今晚由「情歌王子」張信哲頒發；郭宗韶是台灣流行樂壇著名樂手，過去40年來參與錄製作品近萬首，在台灣流行音樂的黃金歲月扮演重要角色，更提攜眾多後輩，桃李遍布現今樂壇，對於幕後人員的影響不只是技術，還有敬業精神的傳承。

根據金曲獎專刊資料指出，郭宗韶是流行樂界從業者所公認台灣貝斯手的第一把交手，同時不輟地從事教學工作，將許多珍貴經驗與技術傳承延續，橫跨流行音樂三個世代，以獎項感念他在音樂上的超凡技藝，還有對音樂充滿熱情且不遺餘力的奉獻。（編輯：卞金峰）1070623

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