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中央社

川普拘留移民家庭行政命令 華裔法官把關

中央社2018/06/23 23:56
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普簽署行政命令終結拆散移民家庭，卻尋求無限期延長拘留移民全家大小的時間，目前決定權落在洛杉磯華裔聯邦法官朱美瑜手中。專家說，行政命令恐過不了關。

1997年達成的「佛羅雷斯和解」（FloresSettlement）協議，規定拘留移民家庭期限不得超過20天，川普政府預計將要求聯邦法院加以修改。

司法部長塞申斯（Jeff Sessions）幕僚韓密爾頓（Gene Hamilton）日前對記者說：「我們向法官朱美瑜尋求修正那個協議判決，好讓我們可以將完整的一家人拘留超過20天。」

朱美瑜先前曾裁定，限制拘留移民家庭期限，還曾批評邊境執法人員羈押嫌犯的條件。朱美瑜這關對川普政府可能不好過。

她曾在2015年處理羈押家庭案，下令歐巴馬政府釋放小孩和他們的父母，「不得有不必要的耽擱」。她還裁定佛羅雷斯和解協議需適用於所有遭拘留的小孩，不論他們抵達邊界時是否有父母陪同。

朱美瑜現年58歲，2009年由前總統歐巴馬任命為聯邦法官，父母來自中國，父親是航太工程師，母親是成衣工人。她畢業於加州大學洛杉磯分校（UCLA）法學院，出任聯邦法官前長年在民間公司工作，主要是為工會伸張權益。

在洛杉磯，她還參與其他社會性事務，與社運人士合作，從事公益活動。

她去年曾做出反對川普政府的類似決定，批評一家人遭到拘留，稱他們所處的環境「悲慘且不衛生」，重申佛羅雷斯和解協議防止過長的孩童拘留期。

如果朱美瑜推翻川普的行政命令，裁定佛羅雷斯和解協議禁止讓孩童甚至在有父母陪同下，拘留過長時間，那麼川普政府將有兩個選項：再度拆散家庭，或在庇護申請案審理期間，釋放成年人。

「紐約時報」（New York Times）報導，若干分析家認為，川普政府的策略可能是要強力挑戰佛羅雷斯和解協議，一旦行政命令遭推翻，將推動在國會通過法令，推翻法官的裁決。（譯者：羅苑韶/核稿：徐崇哲）1070623

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