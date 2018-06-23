川普拘留移民家庭行政命令 華裔法官把關

司法部長塞申斯（Jeff Sessions）幕僚韓密爾頓（Gene Hamilton）日前對記者說：「我們向法官朱美瑜尋求修正那個協議判決，好讓我們可以將完整的一家人拘留超過20天。」

朱美瑜先前曾裁定，限制拘留移民家庭期限，還曾批評邊境執法人員羈押嫌犯的條件。朱美瑜這關對川普政府可能不好過。

她曾在2015年處理羈押家庭案，下令歐巴馬政府釋放小孩和他們的父母，「不得有不必要的耽擱」。她還裁定佛羅雷斯和解協議需適用於所有遭拘留的小孩，不論他們抵達邊界時是否有父母陪同。

朱美瑜現年58歲，2009年由前總統歐巴馬任命為聯邦法官，父母來自中國，父親是航太工程師，母親是成衣工人。她畢業於加州大學洛杉磯分校（UCLA）法學院，出任聯邦法官前長年在民間公司工作，主要是為工會伸張權益。

在洛杉磯，她還參與其他社會性事務，與社運人士合作，從事公益活動。

她去年曾做出反對川普政府的類似決定，批評一家人遭到拘留，稱他們所處的環境「悲慘且不衛生」，重申佛羅雷斯和解協議防止過長的孩童拘留期。

如果朱美瑜推翻川普的行政命令，裁定佛羅雷斯和解協議禁止讓孩童甚至在有父母陪同下，拘留過長時間，那麼川普政府將有兩個選項：再度拆散家庭，或在庇護申請案審理期間，釋放成年人。

「紐約時報」（New York Times）報導，若干分析家認為，川普政府的策略可能是要強力挑戰佛羅雷斯和解協議，一旦行政命令遭推翻，將推動在國會通過法令，推翻法官的裁決。（譯者：羅苑韶/核稿：徐崇哲）1070623