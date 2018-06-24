十年有你／SJ引韓流走向國際　SHINee持續閃亮亮

《NOWnews今日新聞》2008年4月正式上線，陪伴閱聽眾走過10個年頭，而韓國娛樂文化也因2007年的Wonder Girls〈Nobody〉，以及天團Super Junior的夯曲〈Sorry, Sorry〉帶領Kpop走向國際；韓國團體Super Junior-M、SHINee以及2PM皆是2008年出道的團體，雖然星途初期平平，但出道至今10年過去，他們也推出不少膾炙人口作品，在演戲、歌唱領域穩紮穩打，現已奠定一線男星地位。

Kpop初期並未享譽國際，直到2009年Super Junior的夯曲〈Sorry, Sorry〉問世，成功引領Kpop走向國際；他們子團「SJ-M」於2008年4月8日出道，由晟敏、銀赫、周覓、始源、東海、厲旭、圭賢、韓庚、Henry九位男孩組成，但晟敏與銀赫是在2011年才加入此團，在這之前，SJ-M七人出道預告一上架，立刻創下140萬觀看次數；他們發表首張迷你專輯《Super Girl》（韓文&中文）後，並於2009年入圍第21屆台灣金曲獎最佳演唱組合，是首個入圍台灣音樂盛典的韓國團體。



▲SJ-M一開始是7名成員組成。（圖／翻攝網路）

在韓庚在2010年退出團體後，SJ-M隔年推出全新陣容，宣布晟敏與銀赫加入，並推出《太完美》、《Break Down》、《Swing》等專輯，排名與銷售皆創下亮眼成績；此外他們更在2011年3月至5月來台Long stay，造成台灣哈韓族一陣追星熱潮，也是首個在台短暫居住的韓國團體，雖然成員Henry已於今年4月合約滿期退出，但東海曾在台灣演唱會上預告，為了讓「台灣妹」看到更多表演，明年SJ-M有機會推出新歌。



▲SHINee。（圖／翻攝臉書 ）

2008年5月，SHINee以一曲〈Replay（姊姊 妳太美了）〉出道，當時五位成員溫流、鐘鉉、KEY、珉豪及泰民平均年齡只有16歲，但作品問世便直衝音樂排行榜第10名，人氣不容小覷；他們也曾替《花樣男子》演唱插曲〈Stand By Me〉，一曲隨著電視劇的高人氣，名聲也跟著暴漲。

SHINee隨後發行數張專輯，皆獲得不錯成績，並每年舉辦巡迴演唱會與海外粉絲碰面，但成員鐘鉉去年12月因憂鬱症所擾，親手結束生病，消息震驚全球報導，人氣可見一斑。雖然此傷痛影響演藝圈，但SHINee重新出發，在今年出道10周年推出第六張正規專輯，帶著二哥的份一起努力。



▲2PM起初是7位成員。（圖／翻攝網路）

2008年9月4日，2PM正式出道，因厚實的身材，所以有著「野獸偶像」封號。團體當時以朴載範為隊長，成員玉澤演、尼坤、金閔俊、張祐榮、黃燦盛及李俊昊一共七人，推出〈10分滿分的10分〉時，更拿下第5屆亞洲音樂節的最佳新藝人獎以及亞洲新人賞；隔年4月的作品〈Again & Again〉因受到社會大眾關注，不到兩個月，同年6月迅速推出〈I Hate U〉宣傳。

他們走紅後，隊長朴載範2009年因不當發言，而退出此團。但少了載範，2PM人氣不減，2011年隨著拼盤演唱會首度訪台，讓台灣大批粉絲陷入瘋狂，得知在台知名度後，同年10月二度訪台時，兩場演唱會也造成秒殺狀態，人氣不容小覷。雖然現在成員有的當兵，有的在戲劇圈發展，合體出輯遙遙無期，但大家依舊在不同領域繼續努力，展現自我獨特魅力與專長。