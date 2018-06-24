十年有你／挺過解團　男子組合單飛各自開闢一片天

還記得當時在各大電視台熱播的《MVP情人》、《西街少年》等偶像劇嗎？這些戲劇作品都是由當年的偶像團體5566團員演出，他們在2002年正式出道，從起初的5位成員演變至最後的4人成員，在歌唱、戲劇、主持等舞台，都遍佈他們的蹤跡，但似乎始終都被「偶像」的框架給侷限，最終邁向了解團。

十年，說長不長，說短不短，十年，可以是個轉捩點，演藝圈許多組合成團，又解散，那解散至今，團員們的發展又如何呢？《NOWnews今日新聞》帶讀者回顧他們這10年打拚過程，10年後回過頭看，是否依然無悔？

2008年解團至今已經10年，反觀團員們的發展，竟比起當年單純的演戲、主持、歌唱多了更多發揮的空間，比如孫協志，轉戰台語戲劇，意外闖出了一片天；王仁甫則是在主持方面越發進步，近幾年還主持了新的綜藝節目《飢餓遊戲》，以及最近的《歌神請上車》；許孟哲在華劇上突破自我，接演許多不同角色；至於王少偉則是越發低調，偶爾會在螢光幕前見到他。



▲台灣男子團體5566始終讓人難忘。（圖／翻攝自孫協志臉書）

那首〈夏天的風〉絕對是許多人的回憶，這首歌曲台灣男子雙人團體「元衛覺醒」所演唱，這個組合由是元介、衛斯理組成，在2006年以專輯《幸福下載》入圍第17屆金曲獎「最佳演唱組合」，一時之間打開知名度，獲得如此肯定的兩人，也不以此為自滿。其中衛斯理更是幫許多大咖歌手，如蔡依林、溫嵐、等人作曲；是元介則是一邊當歌手，一邊拓展演員路，到2008年，組合雖然面臨解散的命運，卻意外為他們開創新的路。



▲元衛覺醒的歌曲〈夏天的風〉是許多人的回憶。（圖／翻攝網路 , 2018.06.21）

一晃眼，「元衛覺醒」已經解團10年，看看他們的近況，衛斯理似乎本來就不偏愛幕前的工作，轉往幕後製作後，幫越來越多藝人寫曲，像是卓文萱的〈一個人勇敢〉、李千娜〈忽然明白〉及〈愛錯了才懂〉還有王心凌的〈愛太空〉等歌曲。至於是元介，則是積極的轉往戲劇圈發展，慢慢從客串、配角、到現在的男主角、男二，華劇《美味的想念》、《我的自由年代》更是讓大家看到不一樣的是元介，也再次讓他衝出高人氣。



▲衛斯理（左起）帶著老婆朱芯儀及孩子出席公開活動。（圖／翻攝微博 , 2018.06.21）



▲是元介（左）近來深耕戲劇。（圖／翻攝臉書 , 2018.06.21）

再看看香港人氣男團「Sun Boy'z」，成團初期，團員經歷過許多變動，到最後變成以麥子豪、陳偉霆、張致恆3人的男子組合，3人的高顏值在當時引起不小的轟動，前衛的曲風搭配3人的魅力卻無法順利使話題性延續，在2008年陳偉霆、麥子豪陸續退出後，組合因此解散。



▲Sun Boy’z的高顏值在當時引起不小的話題。（圖／翻攝網路 , 2018.06.21）

麥子豪在2008年宣布退出娛樂圈，原因來自他自認不適合待在演藝圈，因此選擇留學，先後從事過飲食、公關及室內設計等工作，個人生活轉趨低調，先前公開露臉時，他也感謝當時貴人的提拔。3人中在近年人氣居高不下的陳偉霆，往戲劇圈發展的同時，也不忘推出新曲，飾演大陸劇《老九門》中的佛爺一角，更是讓他攀上演繹巔峰，舞蹈能力超好的他也在近來擔任節目《熱血街舞團》的導師，讓人看見他光鮮亮麗背後，不為人知辛苦的一面。



▲陳偉霆近來聲勢高漲。（圖／翻攝臉書 , 2018.06.21）