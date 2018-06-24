台幣破30.3周貶逾3角　市場估短線美元震盪高檔整理

新台幣兌美元貶破30.3元，6月22日收在30.307元，不僅連2貶，更續創逾8個月收盤新低價，累計1周下來新台幣貶值逾3角，若與4月19日收盤價29.34元相較，新台幣兌美元匯價這2個月更貶值了9.62角、快1元。不過，央行總裁楊金龍表示，相較去年同期新台幣仍升值了3.93%，而且從去年川普當選美國總統後，全球金融市場波動提高，不只新台幣，其他幣也是一樣，但與主要貨幣相較，新台幣仍相對穩定。

在中央銀行利率續凍，加上美國維持升息循環，中美貿易戰升溫，外資持續匯出，新台幣兌美元貶破30.3元，6月22日收在30.307元，累計1周下來重貶逾3角。展望後勢，市場人士認為，未來美元指數將須持續關注美國總經數據的公布是否持續成長，美元指數短線上將呈現較為震盪的高檔整理。

雖然接下來進入出口商季底作帳拋匯旺季，新台幣可能相對有撐，但匯銀人士指出，一年一度的上市櫃現金股利發放潮又將來臨，預估今年將達新台幣1.45兆元再創新高，其中市場最為關注的就是25日台積電的除息，一般預料外資在領到股息後將匯出，新台幣仍有貶壓。

此外，還是要關注外資在台股的動向，雖然美國聯準會升息，讓台股高殖利率的誘因降低，但下半年科技產業的展望還不錯，外資是否會持續賣超並匯出，也要再待觀察。

至於美元後勢，元大標普美元ER單日正向2倍基金經理人黃議玄表示，受到川普再度燃起中美貿易戰火，造成股市出現明顯的波動行情，非美貨幣短暫下跌，美元指數成避險性資產，美元指數再度創下近期新高。

而各國央行6月也紛紛舉辦利率決策會議，各大央行動向也成為這周關注焦點，日本央行維持-0.1%的負利率不變，合乎市場預期；英國央行利率決策會議決議維持利率不變，以6:3投票結果通過，但因為鷹派官員的人數增加，市場對英國央行未來升息態度有較樂觀的看法。

黃議玄分析，美元指數近期受到政治面中美貿易戰影響，加上各國央行利率決策會議的決議有了比較震盪的波動，未來美元指數將須持續關注美國總經數據的公布是否持續成長，美元指數短線上將呈現較為震盪的高檔整理。

至於日圓，在貿易戰風險加劇的擔憂下，作為避險貨幣的日圓在6月19日全球股市大跌之際，逆勢飆漲，漲幅一度超過0.9%。元大標普日圓ER單日正向2倍基金經理人蔡佳融分析，自今年5月以來，從川普取消川金會、義大利國會組閣失敗到此次美中貿易紛爭再起，皆造成避險買盤大量湧入，並推升日圓的現象，但由避險情緒所推升的日圓漲勢多半是短期現象，也因此近期日圓走勢多呈現緩跌急漲的格局，在投資上不宜過度追高。

不過，日本經濟的疲弱，雖不利於日圓的走勢，但在當今川普主政下的美國，與全球貿易衝突頻繁，作為避險貨幣之一的日圓仍有其表現的空間。而今年9月的日本自民黨總裁選舉則是未來值得留意的一大變數，或將牽動未來日圓匯市的動向。

