NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈陳其邁：推動大社轉型為綠能生態城鄭鎧文連兩場開轟 助獅逆轉暫領先8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
財經

邁除權息旺季　留意產業利基、漲價題材擇優布局

記者許家禎／台北報導2018/06/24 17:31
▲美股持續牽動台股表現，6月22日終場台股跌41.79點，收在10899.28點，成交量為1488.92億元。投信業者表示，隨著台股即將邁入除權息旺季，預估基本面展望仍將是牽動能否順利權息的重要關鍵。（圖／NOWnews 資料照片）
▲美股持續牽動台股表現，6月22日終場台股跌41.79點，收在10899.28點，成交量為1488.92億元。投信業者表示，隨著台股即將邁入除權息旺季，預估基本面展望仍將是牽動能否順利權息的重要關鍵。（圖／NOWnews 資料照片）

美股持續牽動台股表現，上周五（22日）台股開低後陷入震盪格局，盤中雖一度跌破半年線，摔落至本周新低，所幸後來跌勢收斂，驚險守住半年線，成為短線支撐力道，終場台股以跌41.79點、收在10899.28點、成交量為1488.92億元。投信業者表示，隨著台股即將邁入除權息旺季，預估基本面展望仍將是牽動能否順利權息的重要關鍵，展望後市，台股透過擇股仍有機會創造報酬。

針對近日盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，儘管過去一周受到中美貿易摩擦影響，投資市場氣氛普遍不佳，台股主要都在11000點關卡前震盪整理；同時間，也因為受到貿易摩擦等紛擾，以及美國升息影響，過去一周，外資持續賣超台股。

但廖哲宏表示，外資今年自2月大幅賣超台股以來，並沒有改變許多個股及產業走揚的事實，部份個股或族群仍可繳出相對亮眼的成績。因此認為今年以來的行情，基本面依舊是引領牽動股價的關鍵，投資人應更聚焦基本面，秉持選股不選市的大原則。

至於在題材面，廖哲宏表示，看好族群並未受到近期盤勢波動影響，像是蘋果供應鏈，基本上存有短線利多的優勢，但長期需要選擇性的挑選，過去大家偏好的如AI、車用、IOT、 5G等趨勢都沒變，仍是投資人可以擇優伺機逢低介入布局的標的。

群益投信則表示，近期美國貿易衝突其實並不是頭一遭，投資人無須過度解讀，馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，觀察過去50年期間，美國與他國貿易衝突時有所聞，僅有少數出現較大影響，面對不確定事件，預期將使市場波動加劇，投資難度提高，台股大盤也隨之震盪拉回，不過還是有強勢股表現，後續還是要看基本面以及財報佳的類股。

 

關鍵字台股中美貿易除權息利基漲價題材
加油再等等　中油調降油價0.2元

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan