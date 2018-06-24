邁除權息旺季　留意產業利基、漲價題材擇優布局

美股持續牽動台股表現，上周五（22日）台股開低後陷入震盪格局，盤中雖一度跌破半年線，摔落至本周新低，所幸後來跌勢收斂，驚險守住半年線，成為短線支撐力道，終場台股以跌41.79點、收在10899.28點、成交量為1488.92億元。投信業者表示，隨著台股即將邁入除權息旺季，預估基本面展望仍將是牽動能否順利權息的重要關鍵，展望後市，台股透過擇股仍有機會創造報酬。

針對近日盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，儘管過去一周受到中美貿易摩擦影響，投資市場氣氛普遍不佳，台股主要都在11000點關卡前震盪整理；同時間，也因為受到貿易摩擦等紛擾，以及美國升息影響，過去一周，外資持續賣超台股。

但廖哲宏表示，外資今年自2月大幅賣超台股以來，並沒有改變許多個股及產業走揚的事實，部份個股或族群仍可繳出相對亮眼的成績。因此認為今年以來的行情，基本面依舊是引領牽動股價的關鍵，投資人應更聚焦基本面，秉持選股不選市的大原則。

至於在題材面，廖哲宏表示，看好族群並未受到近期盤勢波動影響，像是蘋果供應鏈，基本上存有短線利多的優勢，但長期需要選擇性的挑選，過去大家偏好的如AI、車用、IOT、 5G等趨勢都沒變，仍是投資人可以擇優伺機逢低介入布局的標的。

群益投信則表示，近期美國貿易衝突其實並不是頭一遭，投資人無須過度解讀，馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，觀察過去50年期間，美國與他國貿易衝突時有所聞，僅有少數出現較大影響，面對不確定事件，預期將使市場波動加劇，投資難度提高，台股大盤也隨之震盪拉回，不過還是有強勢股表現，後續還是要看基本面以及財報佳的類股。