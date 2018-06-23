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娛樂

金曲29／蕭敬騰卸主持棒　宣告「短時間我不玩了」

記者吳雨婕／台北報導2018/06/24 02:22
▲第29屆金曲獎主持人蕭敬騰（左起），與同門小宇、林俊傑出席慶功宴。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.06.23）
▲第29屆金曲獎主持人蕭敬騰（左起），與同門小宇、林俊傑出席慶功宴。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.06.23）

第29屆金曲獎在23日晚間終於落幕，蕭敬騰的主持時以手影戲、漆畫串場，讓許多人印象深刻。典禮結束後，蕭敬騰也與同門的林俊傑、小宇（宋念宇）舉辦慶功宴。

蕭敬騰表示所有在金曲獎的表演內容都是在到數10天前決定，會選擇以手影戲及漆畫串場來自於他對這兩項藝術的熱愛，他甚至自爆在澳門手影戲時還感動爆淚，在練習期間，成功的一瞬間也哭了一次，「在短時間內，全部都是我自己想的，當然我身邊的人，他們都是懷疑怕我沒時間準備。」至於練習漆畫，他保守估計至少畫了100遍，而且這100次還要包含把它擦掉，辛苦練習的成果還好很滿意，表演完後才讓他心中的大時候放下。


▲蕭敬騰（左一）透露為了練習手影戲、漆畫用盡全力，成功時還因此落淚。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.06.23）

金曲獎結束，身為主持人的身分也告一段落，蕭敬騰也如釋重負的說：「短時間我不要玩了！」更表示他是個不輕易喊累的人，但現在最想做的事情，就是好好睡覺跟打電動放鬆。

同門好友林俊傑這次入圍金曲獎6項，卻滑鐵盧，一個都沒得，被問到會不會覺得遺憾？他平穩地說：「我不是為自己難過，我希望能上台好好謝謝幕後工程們。」接著表示自己會繼續努力下去。

蕭敬騰笑說之後要把主持棒交給林俊傑，對於主持金曲獎，林俊傑立刻推託：「千萬不要我不想毀了金曲獎！我會介紹更好的人選－李玖哲，他們兩個搭配起來應該很好玩。」

蕭敬騰先前因為打球手受傷，在稍早接受訪問時，提到因為林俊傑的一握，讓手傷似乎又復發，記者告知林俊傑此事後，他驚慌地說「我不知道他手受傷！」接著開起玩笑，「誰叫他說自己運氣不好，就是他害了我！」似乎對於在頒發歌王前，林俊傑擁抱蕭敬騰要求對方分一點運氣，卻反而被蕭敬騰吐槽：「可是我最近運氣不好。」耿耿於懷。


▲林俊傑（左一）笑說是因為蕭敬騰（中）才讓運氣不好。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.06.23）

而小宇睽違5年再出輯就得到入圍肯定，雖然沒有得獎，但他還是感謝外界對他的支持，甚至還鞠躬來表達心中的感激之情，「我非常感謝大家，我會加油。」接下來他打算腦袋放空兩三天，然後再開工，被問到何時準備開演唱會，他回應道：「想唱，還不是時候，時候到了就會跟大家說。」

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盧廣仲《魚仔》囊括金曲二獎項慶功徐佳瑩金曲封后　談結婚直說再想想

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