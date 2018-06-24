十年有你／顛覆台灣棒壇的大王　王柏融不斷進化

大三這年對他來說是難忘又特別的時刻，他大多時間待在國家隊，而最有趣的是，他以「破格」身分，參加天津東亞運，並且繳出好成績，幫中華隊在銅牌戰擊敗中國隊，

效力於Lamigo桃猿隊的王柏融，成名算非常晚，直到進入文化大學，他優異的長打能力跟選球，才被注意到，但其實他過去在穀保家商，就是位出色的球員。

《NOWnews》在2008年4月正式上線，提供讀者最新、最優質的新聞報導，而就在這10年中發生了不少體壇大事，其中又以台灣棒壇最令人關注，中職賽場上，出現了一位你前所未見的「天才打者」，他的名字，就是「大王」王柏融。

隔年2014年仁川亞運，王柏融又再次入選，他跟于孟雄（現改名為于孟馗），是唯二大學生入選的野手，其他都是業餘或旅外的好手，這也可顯見王柏融的不平凡。

而他在仁川亞運打擊率高達4成29，扮演好自己的角色，也為他之後在21Ｕ中華隊的好表現埋下伏筆。

4棒，成為王柏融的新挑戰，雖然他在之前比賽並沒有好表現，但對韓國一戰，他7局下頂住壓力敲出三壘安打，不但超前比分，他也流下英雄淚，這是王柏融第一次在國際賽被不少球探看到，尤其他對日本隊冠軍戰也有好表現，王柏融最後以猿隊第一指名之姿進入職棒。

不過王柏融心中其實還有夢，就是未來有機會的話，一定要挑戰看看旅外。

連續2年打擊率超過4成，去年更拿下打擊三冠王、MVP等多項大獎，王柏融不斷超越自我，「我只是照我該做的去做，其實也沒想過會達成這些紀錄。」王柏融說。

進入職棒就以超級新人之姿創紀錄，王柏融在2015年球季出賽29場，111個打席中敲出9發全壘打、打擊率3成24，雖然該年未拿到新人王，卻也註定他未來不可思議的成就，2016年球季、2017年球季，他打擊率4成14、4成07，加上單季200安，更是前無古人的超級紀錄。

其實王柏融在大學就有機會出國，不少球探也有注意到他，但他最後以簽約金500萬，激勵獎金100萬的合約情定猿隊，其實也想再次證明自己。

中職這10年內，雖然也出現過不少優秀打者，但要像王柏融這樣引發不少國內外球探與日韓媒體注意，「大王」還是有他特別之處。

2017年台日交流賽，他對則本昂大轟出全壘打，讓不少球探再度見識到這位「台灣大王」的威力，中華隊最後也以8:5贏球，他也成為日本媒體追逐的焦點。

其實常被問到未來的目標，他的回答是：「希望可以持續更穩定，並且不斷挑戰更好的成績。」

對於能否出國？他還是保持一貫低調語氣：「不要去想那麼多。」也透露出自己不特別強求，「機會自然來」的特性。

25歲的王柏融有機會成為第一位從中職「轉往國外發展」的野手，他的成就跟努力的方向，就跟《NOWnews》不斷求新、求變，堅持帶給讀者最佳的報導，持續挑戰自我的精神一樣。