麥寮在地農漁產　創作美味特色便當

為推廣雲林地方傳統農漁產業特色，增加民眾認識產地食材、農漁產物，並加強農漁產行銷推廣，讓民眾來到雲林麥寮，就想要吃到在地農漁好味道，台塑企業與麥寮鄉公所、麥寮鄉後安社區發展協會、朝陽科大農業輔導團隊、高雄科大漁業輔導團隊共同舉辦「雲林健康安全農漁業技術成果展暨麥寮社區特色便當比賽」，除了有台塑農漁輔導成果展、社區精采表演外，更邀請麥寮長青共餐食堂以雲林麥寮當地食材發揮，創作出2,100個特色精美便當，將當地農漁產品、社區特色共同融入便當製作，並由現場民眾票選最喜歡的社區便當，讓民眾認識「雲林優質農漁產搭配出富有地方代表的美味，藉以帶動農漁產業商機。

為協助當地農漁產業發展，台塑企業分別與朝陽科技大學及高雄科技大學合作，由雲林麥寮地區開始，成立當地農漁業輔導團隊，提供農漁民相關技術輔導諮詢，至今更擴大輔導至雲林沿海八鄉鎮，除各鄉鎮現地專業輔導，為使更多的民眾能夠理解有關極端氣候下之農漁管理和應變，更特別在農漁輔導成果展中設立專區。除天氣外，也將農業團隊的輔導技術，如天然誘蟲區、肥料有效管理區和當季優質農產品展區；漁業團隊部份：水質及底泥管理區、益生菌及水質改良區及優質漁產加工品區等，藉由趣味互動遊戲，讓參加活動的朋友們能輕鬆理解相關農漁技術新知識。

農漁成果展不只要讓遊客玩得開心，吃得健康、美味，也順帶告訴大家，雲林這塊土地用它最美的果實，滋養著生長在這塊土地上的人們。



▲台塑企業舉辦「雲林健康安全農漁業技術成果展暨麥寮社區特色便當比賽」。(圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.23)