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嘉縣府籲中央　在嘉設置農業產業園區

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/06/24 09:35
▲嘉義縣政府請中央應重視之前的規畫，優先在嘉義縣設置農業產業園區。（圖／記者陳鐘聲攝 , 資料相片)
▲嘉義縣政府請中央應重視之前的規畫，優先在嘉義縣設置農業產業園區。（圖／記者陳鐘聲攝 , 資料相片)

嘉義縣政府表示，2016年8月為積極配合中央推動農業政策，即依總統蔡英文提出的「五加二產業創新計畫」，新農業與循環經濟面向，規畫推動「嘉義縣循環農業園區」，但中央政府卻已分別在桃園、彰化等地設置「冷鏈物流園區」及「農業產業園區」而非嘉義縣，對此籲請中央應重視嘉義縣政府之前努力規劃成果，優先考量在嘉義縣設置「冷鏈物流園區」及「農業產業園區」。

縣府指出，2016年12月底即檢送「嘉義縣循環農業園區」初步計畫送農委會，2017年4月獲得農委會原則支持，並配合中央不斷修改計畫內容，更於今(2018)年5月依農委會意見分案提送「農業冷鏈物流園區」及「農作循環園區」等2案。

嘉義縣政府規畫「嘉義縣循環農業園區」，包括農作循環園區、生態養殖園區、原民經濟園區、現代化農業冷鏈物流園區，與布袋港水產物流專區等；園區除以現代化、高科技為取向外，同時結合冷鍊物流、綠能、農業廢棄物再利用、沼氣發電等，提倡循環農業與新農業的精神。

縣府提說明，嘉義縣位居雲、嘉、南農業生產中心，交通運輸動線暢通，具有成為全國重要的生產及加工基地的潛力，縣府早已進行規畫，並積極解決園區土地取得問題，如果在嘉義縣設置「冷鏈物流園區」及「農業產業園區」將比其他縣市時程更為縮短。

縣府強調，「嘉義縣循環農業園區」除可創造專業農業生產基地，提高農產業再升級的機會外，也可讓產地直接連結消費地，可以有效降低運送成本，提高蔬果運送效率，同時減少都會區農業廢棄物殘餘處理，解決農產品產銷失衡困境，為農民創造最大收益。

關鍵字嘉義縣政府蔡英文五加二產業創新計畫農業園區農委會
嘉縣警青春有樂  保護青少年宣導

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