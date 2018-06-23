陳奕迅徐佳瑩游刃有餘 歌王歌后首輪就勝出

（中央社記者魏紜鈴台北23日電）第29屆金曲獎頒獎典禮今晚在台北小巨蛋舉行，歌王歌后分別為陳奕迅和徐佳瑩。評審團主席陳子鴻說明，歌王歌后都是在首輪就勝出，總票數19票，陳奕迅以14票過半勝出，歌后徐佳瑩以11票拿下。
今年評審重點放在作品的「前瞻性」及「市場開拓性」，陳子鴻向媒體透露評審決選過程，今年最佳國語男歌手獎的角逐雖然討論很久，但在第一輪就出線。
陳子鴻說明，評審討論到最後都有共識，陳奕迅對音樂的駕馭傑出，在音樂節奏感、複雜度非常高的情況下，卻能唱得讓人聽起來輕鬆舒服、游刃有餘細膩動人，技巧性非常好，且不覺得是在展現技術，因此評審很快就有共識。
「小宇和林俊傑討論度其實也很高，但只能說對手太強。」陳子鴻指出，評審們彼此在投票前，都會先講出各自欣賞的理由，經過充分討論後投票。事實上，其他角逐者也很厲害，最後由陳奕迅獲得14票過半拿下歌王，關鍵就是「陳奕迅與音樂性的融合度非常高。」
在最佳國語女歌手獎部分，陳子鴻解釋，今年大家整體表現確實滿好的，但徐佳瑩「心裡學」是在首輪投票就獲得11票拿下，彭佳慧及aMEI的討論也滿多並列第二順位，兩者得分也很平均；「徐佳瑩勝出主因是心裡學這張專輯，聽起來讓人游刃有餘的感覺，聽起來非常舒服。」
此外，由於日前金曲獎初審委員袁永興曾公開發言「aMEI這張專輯有嚴重失誤」造成困擾，而主動向陳子鴻請辭。對此，陳子鴻也進一步說明，「袁永興請辭後並無參與複審，也不影響其他評委票選，計有19名評審參與複審，總票數為19票。」
第29屆金曲獎最佳國語男歌手獎入圍的有：宋念宇「同在」（華納國際音樂）、李玖哲「李玖哲"WillYou Remember"」（由你娛樂）、陳奕迅「C'mon In~」（環球國際）、林俊傑「偉大的渺小」（華納國際音樂）、許書豪「HOW」（上行娛樂）。
第29屆金曲獎最佳國語女歌手獎入圍的有：呂薔Amuyi「O_LOVE」（愛貝克思）、徐佳瑩「心裡學」（亞神音樂娛樂）、Faye 飛「小太空」（我做了）、aMEI「偷故事的人」（百代唱片）、彭佳慧「我想念我自己」（台灣索尼音樂）。（編輯：黃瑞弘）1070623