陳奕迅徐佳瑩游刃有餘 歌王歌后首輪就勝出

（中央社記者魏紜鈴台北23日電）第29屆金曲獎頒獎典禮今晚在台北小巨蛋舉行，歌王歌后分別為陳奕迅和徐佳瑩。評審團主席陳子鴻說明，歌王歌后都是在首輪就勝出，總票數19票，陳奕迅以14票過半勝出，歌后徐佳瑩以11票拿下。

今年評審重點放在作品的「前瞻性」及「市場開拓性」，陳子鴻向媒體透露評審決選過程，今年最佳國語男歌手獎的角逐雖然討論很久，但在第一輪就出線。

陳子鴻說明，評審討論到最後都有共識，陳奕迅對音樂的駕馭傑出，在音樂節奏感、複雜度非常高的情況下，卻能唱得讓人聽起來輕鬆舒服、游刃有餘細膩動人，技巧性非常好，且不覺得是在展現技術，因此評審很快就有共識。