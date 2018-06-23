蕭敬騰金曲主持唱作誠意足 秀才藝成亮點

（中央社記者汪宜儒台北23日電）挑起主持重擔的昔日「省話一哥」蕭敬騰，是今年金曲獎頒獎典禮的一大看點，整場5小時唱的雖比說的多，但憑著直率可愛的個人魅力、帶著演唱會式的狂嗨嘶吼腔，主持處女秀仍讓人驚艷。

第29屆金曲獎頒獎典禮23日晚間在台北小巨蛋舉行。面對主持重任，蕭敬騰緊張不已，這陣子已暴瘦4公斤，還特地準備8套風格不同的衣服變裝。

在最後一段下台與最佳男女歌手入圍者互動時，雖已被提醒超時，但他仍十分努力擠出許多話與大家互動，以他無厘頭式的率性、幾乎臉貼臉的距離展開「老蕭式問答」，相當賣力。