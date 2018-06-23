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中央社

蕭敬騰金曲主持唱作誠意足 秀才藝成亮點

中央社2018/06/24 00:28
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者汪宜儒台北23日電）挑起主持重擔的昔日「省話一哥」蕭敬騰，是今年金曲獎頒獎典禮的一大看點，整場5小時唱的雖比說的多，但憑著直率可愛的個人魅力、帶著演唱會式的狂嗨嘶吼腔，主持處女秀仍讓人驚艷。

第29屆金曲獎頒獎典禮23日晚間在台北小巨蛋舉行。面對主持重任，蕭敬騰緊張不已，這陣子已暴瘦4公斤，還特地準備8套風格不同的衣服變裝。

在最後一段下台與最佳男女歌手入圍者互動時，雖已被提醒超時，但他仍十分努力擠出許多話與大家互動，以他無厘頭式的率性、幾乎臉貼臉的距離展開「老蕭式問答」，相當賣力。

一開場，蕭敬騰把頒獎典禮當成了演唱會，一路從觀眾席唱上舞台，將今年入圍歌曲「台北下的雨」、「灰色」、「海膽」、「傲嬌」、「不散的筵席」、「偉大的渺小」等，串成組曲精彩開場，精湛歌藝嗨翻全場。

以擅長的演唱暖身開場之外，蕭敬騰也創意發想了很特別的主持串場方式，包括手影與口技結合的說書；帶著算盤與計算機跑到評審團旁與評審團主席陳子鴻「互動」；而在介紹特別貢獻獎得主蘇芮出場時，還現場露了一手「反畫」畫功，短短幾分鐘內就在畫布上繪出了蘇芮的臉，驚艷所有人。

其實，為了不讓蕭敬騰太操勞，也不讓「省話」有冷場可能，擔綱製作統籌的源活娛樂其實花了很多心思設計了各段落的銜接，包括由多位台灣插畫家繪製的精美入圍動畫影片，還有堅實又強大、各自懷有主持功力的「頒獎群」。

像是第一位頒獎人黃子佼、最後一位頒獎人庾澄慶，就是前4屆的金曲主持人，Hold住全場的功力不在話下。此外，還有黃韻玲、曾國城、張秀卿、康康，他們都是擁有豐富主持經驗的頒獎人，形成一道堅實的防護網，眾人加持讓蕭敬騰這次的主持秀安全下莊，最後告別時刻，他開懷大喊，「明年金曲30，我要得獎」。（編輯：黃瑞弘）1070623

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