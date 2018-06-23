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中央社

徐佳瑩摘雙料大獎 熱吻導演男友放閃

中央社2018/06/24 00:45
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北24日電）第29屆金曲獎揭曉，徐佳瑩不僅摘下人生首座國語歌后，更一舉奪下最佳國語專輯大獎，情不自禁親吻導演男友比爾賈，當眾甜蜜放閃，相當開心。

第29屆金曲獎頒獎典禮23日晚在台北小巨蛋舉行，徐佳瑩在國語女歌手獎項擊敗其他入圍者Faye飛、呂薔、張惠妹（aMEI）、彭佳慧；接著頒發最佳國語專輯大獎時，徐佳瑩再次上台領獎前，男友開心到托著她的臉，左右臉頰各親一次。

徐佳瑩曾拿過一座金曲最佳新人獎，這次拿獎是人生首座國語歌后，徐佳瑩發表感言說，這個獎對她而言是很大的鼓勵；接著率性說「我肚子好餓，我現在覺得有點不可思議」。

徐佳瑩表示，剛剛她不自覺牽起旁邊的手，「是誰得獎都好，我能身在其中是多麼幸運、多麼開心的事」。接著她一一感謝家人、同事和工作團隊的幫忙，當感謝她的男友比爾賈時，男友還在台下比出「大愛心」回應，甜蜜放閃，引起眾人歡呼。

揭獎後最佳國語專輯獎時，坐在台下的徐佳瑩更是嚇到合不攏嘴，她上台感性表示，即使製作專輯過程中想要逃避，但越往心裡去，就發現音樂對她多重要，再怎麼樣都不能妥協，不能輕易放棄。她會繼續努力，盡力做一個對社會有用的人，並且宣布把獎金都捐給流浪動物保護機構。

後台受訪時，徐佳瑩坦言心情還很激動，「很感動，真的非常、非常感謝」。談到親吻男友，徐佳瑩坦言是「情不自禁」，因為真的太開心，在那樣重要時刻讓她想跟重要的人互動，宣布國語專輯獎時，真的感到很意外。

至於如何慶功，她說，讓大家徹底放鬆就是最好的方式，也會好好大吃一頓。（編輯：黃瑞弘）1070624

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