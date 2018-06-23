世足／韓國C羅孫興慜破門太遲　墨西哥二連勝晉級在即

第26分鐘，南韓後衛張賢秀在禁區被吹手球犯規，墨西哥由前鋒Carlos Vela主罰12碼罰球，首戰表現出色的韓國「大邱德赫亞」趙賢祐猜錯方向，墨西哥輕鬆破門1：0領先。

F組第二輪賽事24日登場，韓國對上首戰爆冷擊敗衛冕軍德國的墨西哥，此役墨西哥靠12碼罰球先馳得點，當家射手「小豌豆」 Javier Hernández下半場再添保險分，儘管「韓國C羅」 孫興慜破門但為時已晚，墨西哥以2:1取得二連勝晉級在即。兩場皆敗的韓國恐將止步。

進入下半場，墨西哥直闖對手禁區把握3打2人數優勢，Hernández漂亮的晃過防守員，第65分鐘錦上添花，墨西哥2:0擴大領先，這也是Hernández國家隊第50顆進球，並連續3屆世界盃都有進球。

在終場前結束前，韓國陣中的「亞洲第一射手」孫興慜在第93分鐘，從右路發動攻勢，內切後用左腳起腳遠射破網，韓國2:1追近，可惜時間不夠，比賽只剩下2分鐘。韓國無緣逆轉。

由於墨西哥首戰1:0爆冷擊敗德國，加上今天拿下韓國，目前取得6積分排在小組第一，幾乎可以確定晉級，也相當有機會坐上分組第一。

韓國首戰以0:1不敵瑞典，韓國總統文在寅今天親赴現場助陣，可惜最終仍吞敗，若稍等登場的「德瑞之戰」由德國勝出，南韓還有機會在第三戰挑戰衛冕軍拚晉級，但要是瑞典獲勝，就將和德國一同出局。平手則陷入混戰。