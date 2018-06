陳奕迅徐佳瑩金曲大豐收 茄子蛋異軍突起

奪下歌后時,徐佳瑩在台下情不自禁轉頭親吻坐在後頭的男友比爾賈,而她得到最佳國語專輯時,比爾賈也在徐佳瑩臉頰兩側回以親吻,成為頒獎典禮最高潮。

陳奕迅擊敗林俊傑等強敵,第三度奪得金曲歌王,他完全沒準備致詞感言,上台領獎時直發笑,最後又以「C’mon In」拿下年度專輯獎,讓他又驚又喜。

金曲歌王、歌后接連奪得年度專輯獎、最佳國語專輯獎,也創下金曲首例,陳奕迅、徐佳瑩大豐收,包辦金曲29最大獎。

台語男歌手獎頒給蕭煌奇,這是他第4度奪得台語歌王;台語女歌手頒給張艾莉,過去入圍過3次,今年終於拿獎。台灣獨立搖滾樂團「茄子蛋」除拿下最佳新人獎,並以「卡通人物」奪得最佳台語專輯獎,他們說:「母語是人生中很重要的事。」

將於8月攻蛋的饒舌團體「頑童MJ116」,奪下最佳演唱組合獎,宣示嘻哈音樂出頭天;「董事長」繼2006年後,再度拿下金曲最佳樂團獎。

最佳專輯製作人獎由資深音樂人李宗盛的「仍是異鄉人(Still An Outlander)」獲得,最佳單曲製作人獎則由客家歌手林生祥以「大佛普拉斯的電影配樂」中的歌曲「有無To Have, or Not To Have」奪下,延續「大佛普拉斯」的奪獎威力。(編輯:黃瑞弘)1070624