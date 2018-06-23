陳奕迅徐佳瑩金曲大豐收 茄子蛋異軍突起

（中央社記者鄭景雯台北24日電）第29屆金曲獎頒獎典禮落幕，陳奕迅、徐佳瑩分別獲得國語歌王、歌后，又各自拿下年度專輯獎、最佳國語專輯獎，兩人在金曲大豐收；「茄子蛋」除拿下最佳新人獎，還奪得最佳台語專輯獎，也相當風光。

第29屆金曲獎頒獎典禮23日晚間在台北小巨蛋舉行，徐佳瑩首次奪得國語歌后，同時也以「心裡學」獲得最佳國語專輯獎，公布得獎名單時，徐佳瑩嚇到合不攏嘴，不敢相信自己打敗張惠妹、林俊傑等前輩。

徐佳瑩表示，這張專輯她很用心在做，不僅感謝家人、同事、好友、歌迷，「還要感謝我身處在這個美好的音樂環境。」