陳奕迅徐佳瑩金曲大豐收 茄子蛋異軍突起

（中央社記者鄭景雯台北24日電）第29屆金曲獎頒獎典禮落幕，陳奕迅、徐佳瑩分別獲得國語歌王、歌后，又各自拿下年度專輯獎、最佳國語專輯獎，兩人在金曲大豐收；「茄子蛋」除拿下最佳新人獎，還奪得最佳台語專輯獎，也相當風光。
第29屆金曲獎頒獎典禮23日晚間在台北小巨蛋舉行，徐佳瑩首次奪得國語歌后，同時也以「心裡學」獲得最佳國語專輯獎，公布得獎名單時，徐佳瑩嚇到合不攏嘴，不敢相信自己打敗張惠妹、林俊傑等前輩。
徐佳瑩表示，這張專輯她很用心在做，不僅感謝家人、同事、好友、歌迷，「還要感謝我身處在這個美好的音樂環境。」
奪下歌后時，徐佳瑩在台下情不自禁轉頭親吻坐在後頭的男友比爾賈，而她得到最佳國語專輯時，比爾賈也在徐佳瑩臉頰兩側回以親吻，成為頒獎典禮最高潮。
陳奕迅擊敗林俊傑等強敵，第三度奪得金曲歌王，他完全沒準備致詞感言，上台領獎時直發笑，最後又以「C’mon In」拿下年度專輯獎，讓他又驚又喜。
金曲歌王、歌后接連奪得年度專輯獎、最佳國語專輯獎，也創下金曲首例，陳奕迅、徐佳瑩大豐收，包辦金曲29最大獎。
台語男歌手獎頒給蕭煌奇，這是他第4度奪得台語歌王；台語女歌手頒給張艾莉，過去入圍過3次，今年終於拿獎。台灣獨立搖滾樂團「茄子蛋」除拿下最佳新人獎，並以「卡通人物」奪得最佳台語專輯獎，他們說：「母語是人生中很重要的事。」
將於8月攻蛋的饒舌團體「頑童MJ116」，奪下最佳演唱組合獎，宣示嘻哈音樂出頭天；「董事長」繼2006年後，再度拿下金曲最佳樂團獎。
最佳專輯製作人獎由資深音樂人李宗盛的「仍是異鄉人（Still An Outlander）」獲得，最佳單曲製作人獎則由客家歌手林生祥以「大佛普拉斯的電影配樂」中的歌曲「有無To Have, or Not To Have」奪下，延續「大佛普拉斯」的奪獎威力。（編輯：黃瑞弘）1070624