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娛樂

金曲29／徐佳瑩連奪兩大獎　男友媽認定是媳婦

記者蔡文鈴、吳雨婕／ 台北報導2018/06/24 01:45
▲徐佳瑩奪得金曲大獎《最佳國語女歌手獎》、《最佳國語專輯獎》。（圖／NOWnews攝影中心 , 2018.06.23）
▲徐佳瑩奪得金曲大獎《最佳國語女歌手獎》、《最佳國語專輯獎》。（圖／NOWnews攝影中心 , 2018.06.23）

今（23日）晚於台北小巨蛋舉行年度音樂盛事－第29屆金曲獎頒獎典禮，當初在公布入圍「最佳國語女歌手」名單時，評審團主席陳子鴻就曾提及是經過一番激烈討論後才做出的結論，而最終本屆「最佳國語女歌手」由徐佳瑩搶下，緊接著頒發「最佳國語專輯獎」，一樣是由徐佳瑩的《心理學》搶下。


▲徐佳瑩得知拿獎當下，當場獻吻男友。（圖／NOWnews攝影中心 , 2018.06.23）

徐佳瑩連奪兩項大獎心情覺得非常激動，她非常感謝大家，而首先得知奪下「最佳女歌手獎」時，她抱了現場所有的入圍者，還當眾吻了導演男友比爾賈，現場驚訝聲連連，等她回到座位上時頒發「最佳國語專輯獎」，又是徐佳瑩拿下當場露出驚訝表情，且又在親了男友一次。


▲槓龜多次女歌手的徐佳瑩，終於抱回女歌手獎座。（圖／NOWnews攝影中心 , 2018.06.23）

下台受訪時徐佳瑩還難掩驚訝情緒，「現在覺得很激動，拿到很棒的獎，謝謝大家對我的關心，我會好好報答你們。」她表示連奪兩獎真心嚇一跳，「已經超過我想要的幸運了！」對於在台上放閃獻吻男友的舉動，徐佳瑩說：「是情不自禁，希望重要的時刻可以跟重要的人有互動。」稍早在走紅毯時，男友的媽媽有表示希望徐佳瑩得獎，也認定她是媳婦了！對此徐佳瑩說：「謝謝賈媽媽。」是否結婚沒有給確定答案。
 

關鍵字金曲29金曲獎最佳國語女歌手最佳國語專輯獎徐佳瑩
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