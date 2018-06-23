金曲29／徐佳瑩連奪兩大獎　男友媽認定是媳婦

今（23日）晚於台北小巨蛋舉行年度音樂盛事－第29屆金曲獎頒獎典禮，當初在公布入圍「最佳國語女歌手」名單時，評審團主席陳子鴻就曾提及是經過一番激烈討論後才做出的結論，而最終本屆「最佳國語女歌手」由徐佳瑩搶下，緊接著頒發「最佳國語專輯獎」，一樣是由徐佳瑩的《心理學》搶下。

徐佳瑩連奪兩項大獎心情覺得非常激動，她非常感謝大家，而首先得知奪下「最佳女歌手獎」時，她抱了現場所有的入圍者，還當眾吻了導演男友比爾賈，現場驚訝聲連連，等她回到座位上時頒發「最佳國語專輯獎」，又是徐佳瑩拿下當場露出驚訝表情，且又在親了男友一次。



▲槓龜多次女歌手的徐佳瑩，終於抱回女歌手獎座。（圖／NOWnews攝影中心 , 2018.06.23）

下台受訪時徐佳瑩還難掩驚訝情緒，「現在覺得很激動，拿到很棒的獎，謝謝大家對我的關心，我會好好報答你們。」她表示連奪兩獎真心嚇一跳，「已經超過我想要的幸運了！」對於在台上放閃獻吻男友的舉動，徐佳瑩說：「是情不自禁，希望重要的時刻可以跟重要的人有互動。」稍早在走紅毯時，男友的媽媽有表示希望徐佳瑩得獎，也認定她是媳婦了！對此徐佳瑩說：「謝謝賈媽媽。」是否結婚沒有給確定答案。

