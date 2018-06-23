辛巴威政治集會驚爆 總統姆南加瓦逃過一劫

（中央社哈拉雷23日綜合外電報導）辛巴威政治集會今天驚傳爆炸，總統姆南加瓦逃過一劫並誓言，這項懦弱行徑不會讓自從前強人穆加比（Robert Mugabe）遭推翻以來的辛巴威首次大選脫軌。

在軍方罷黜穆加比後上台的姆南加瓦（EmmersonMnangagwa）表示，爆裂物「在距離我數英寸處引爆，但我的大限未到」。

辛巴威預定7月30日舉行後穆加比時代首次總統大選，75歲的姆南加瓦和40歲的反對黨「民主變革運動」（Movement for Democratic Change）領袖查米薩（Nelson Chamisa）是主要角逐者。