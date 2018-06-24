金曲29／陳奕迅3度封王老婆隔空示愛　反虧徐佳瑩

第29屆金曲獎頒獎典裡今（23）日晚間於台北小巨蛋盛大展開，「最佳國語男歌手獎」和「最佳年度專輯獎」，由陳奕迅拿下這也是他第3度拿下金曲歌王，而專輯《C'mon In~》奪下金曲最大獎「年度最佳專輯」陳奕迅倒是有點意外，一開始原本想預寫得獎感言，結果被經紀人阻止說：「我覺得今年不會是你」。

3度封王的陳奕迅非常開心，不過對於「年度專輯獎」的評審制度有一點疑問，仍不懂為什麼徐佳瑩拿「最佳國語專輯獎」，但是「年度專輯獎」卻不是她拿，在場記者向他解釋評分是分開的，所以他的的專輯是獲得最高分，才拿下「年度專輯獎」。而俏皮的陳奕迅提到，在等待宣布男歌手獎時，看到女生都牽著手，還跟一旁的林俊傑相約要勾小指，結果沒想到就上台拿下「最佳男歌手獎」了。