金曲29／陳奕迅3度封王老婆隔空示愛　反虧徐佳瑩

第29屆金曲獎頒獎典裡今（23）日晚間於台北小巨蛋盛大展開，「最佳國語男歌手獎」和「最佳年度專輯獎」，由陳奕迅拿下這也是他第3度拿下金曲歌王，而專輯《C'mon In~》奪下金曲最大獎「年度最佳專輯」陳奕迅倒是有點意外，一開始原本想預寫得獎感言，結果被經紀人阻止說：「我覺得今年不會是你」。
3度封王的陳奕迅非常開心，不過對於「年度專輯獎」的評審制度有一點疑問，仍不懂為什麼徐佳瑩拿「最佳國語專輯獎」，但是「年度專輯獎」卻不是她拿，在場記者向他解釋評分是分開的，所以他的的專輯是獲得最高分，才拿下「年度專輯獎」。而俏皮的陳奕迅提到，在等待宣布男歌手獎時，看到女生都牽著手，還跟一旁的林俊傑相約要勾小指，結果沒想到就上台拿下「最佳男歌手獎」了。
▲陳奕迅認為金曲表演「台灣早就有嘻哈」非常好看，希望有機會能和饒舌歌手合作。（圖／NOWnews攝影中心, 2018.06.24）
已經拿過多項獎座的陳奕迅考慮，要將他從出道到現在所拿過的獎項，放在他新辦公室的一面牆上，現場記者開他玩笑：「一面牆放不下吧」，陳奕迅回憶起拿過香港偶像雜誌的獎項，那個獎項都是頒給偶像的，而陳奕迅自嘲：「因為我是其貌不揚的實力派。」所以拿到代表「偶像」的獎項，覺得非常開心，一直到現在都把獎留著。
這次陳奕迅奪得金曲兩項大獎，他的老婆在IG上貼出陳奕迅的畫面示愛，忙了一整晚的陳奕迅表示沒時間看手機，現場媒體笑稱夫妻倆很甜蜜，而陳奕迅馬上反擊：「我們沒有親嘴啊！」認為徐佳瑩大方放閃非常甜蜜。