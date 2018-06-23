德國最後一刻絕殺瑞典 驚險保住衛冕希望

（中央社素溪23日綜合外電報導）上屆世界盃冠軍德國衛冕之路走得辛苦，前一戰0比1敗給墨西哥之後，今天與瑞典戰到第95分鐘，才靠著克羅斯踢進一記自由球，以2比1險勝，保住晉級希望。

世界盃開打前，德國被視為爭冠熱門，但出乎意料F組賽第一場輸球，衛冕之路拉警報。「日耳曼大軍」今天背水一戰，頂著非贏不可的壓力，力拚一勝在手的「藍黃軍團」。

德國上半場失掉1球、下半場又有球員領到紅牌，場上少了一名球員，種種逆境之下，德國在終場前最後一刻打破平手僵局，搶到寶貴一勝。

瑞典第31分鐘率先打開得分大門，斷球之後，托伊沃寧（Ola Toivonen）接到穿越妙傳，從中路殺進禁區，右腳挑射越過守門員，上半場1比0領先。