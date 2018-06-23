馬丁帶兒錄影妻全程跟緊緊　黃鐙輝兒子化身小暖男

全台首創親子旅遊節目《跟著寶貝一起玩》今（24）日首播，邀請明星爸媽們帶著孩子全台走透透，一探好玩秘境，第一集將播出「3C全面禁止！搶救3C兒童大挑戰」單元，讓小寶貝們放下對3C產品的依賴，走出戶外享受大自然，由梁以辰和李懿擔任正妹關主分隊進行競賽，邀請瑞典型男奶爸馬丁帶著4歲帥兒安東，對抗搞笑奶爸黃鐙輝與活潑外向的6歲兒子黃上好，精力旺盛的黃上好，一到桃園大溪老街開始暴衝，根本把3C用品拋諸腦後。

錄影過程中，黃上好總是活力十足地跑在最前面，不過在家中排行老二的他，也不時扮演起哥哥角色，照顧年紀較小的安東；相較黃上好的電力旺盛，安東雖然「開機較慢」、顯得稍微怕生害羞，但好勝心相當強，當兩隊人馬進行迷宮闖關遊戲時，4歲小安東「不想輸」的性格大爆發，邊跑邊哭，一心想要求勝，馬丁只好趕緊將兒子抱起來安撫，發揮「爸爸力」急起直追，最後馬丁父子率先奪旗搶下一城，這才讓安東破涕為笑。