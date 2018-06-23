馬丁帶兒錄影妻全程跟緊緊　黃鐙輝兒子化身小暖男

全台首創親子旅遊節目《跟著寶貝一起玩》今（24）日首播，邀請明星爸媽們帶著孩子全台走透透，一探好玩秘境，第一集將播出「3C全面禁止！搶救3C兒童大挑戰」單元，讓小寶貝們放下對3C產品的依賴，走出戶外享受大自然，由梁以辰和李懿擔任正妹關主分隊進行競賽，邀請瑞典型男奶爸馬丁帶著4歲帥兒安東，對抗搞笑奶爸黃鐙輝與活潑外向的6歲兒子黃上好，精力旺盛的黃上好，一到桃園大溪老街開始暴衝，根本把3C用品拋諸腦後。
錄影過程中，黃上好總是活力十足地跑在最前面，不過在家中排行老二的他，也不時扮演起哥哥角色，照顧年紀較小的安東；相較黃上好的電力旺盛，安東雖然「開機較慢」、顯得稍微怕生害羞，但好勝心相當強，當兩隊人馬進行迷宮闖關遊戲時，4歲小安東「不想輸」的性格大爆發，邊跑邊哭，一心想要求勝，馬丁只好趕緊將兒子抱起來安撫，發揮「爸爸力」急起直追，最後馬丁父子率先奪旗搶下一城，這才讓安東破涕為笑。
▲馬丁（右）帶兒子錄影一整天，老婆全程跟緊緊。（圖／中天提供 , 2018.6.24）
感情超好的黃鐙輝父子，則是不時搞笑鬥嘴，黃鐙輝表示平常都會用誘導的方式來教導孩子，也會鼓勵黃上好比賽時無論輸贏，都要展現運動家精神。當一行人來到大溪老街體驗手做花生糖時，黃上好專注在製作花生糖，一旁的老爸卻不時搗亂，讓老闆忍不住笑說：「青出於藍勝於藍，比起爸爸簡直毫不遜色。」平常忙於工作的黃鐙輝則透露，這次錄影是他們父子兩人單獨相處最久的一天，能這樣陪伴孩子覺得很值得。
不過，爸爸帶兒子出外景，一錄就是一整天，孩子的媽可放心不下，馬丁老婆就因為怕爸爸「一打一」手忙腳亂，全程陪同錄影，緊盯父子兩人，但馬丁忍不住表示，「是媽媽太緊張了。」台瑞教育方式大不同，馬丁老婆忍不住在一旁爆料，自己曾收到馬丁寄來的E-mail，內容居然寫著，「一個孤獨的環境才會造就一個有創造力的小孩。」指責她太愛買玩具給小孩，讓她驚訝之餘，更是哭笑不得。該集內容請鎖定24日周日晚間7點中天綜合台36頻道。