影／歌后徐佳瑩談比爾賈　認「非他不嫁」脫口已見家長

第29屆金曲獎23日晚上在台北小巨蛋風光落幕，徐佳瑩勇奪「最佳國語女歌手獎」以及「最佳國語專輯獎」，可說是本屆最大贏家之一。她今（24）日凌晨舉辦慶功宴，艾怡良驚喜現身，徐佳瑩受訪時被問到是否非男友比爾賈不嫁，她鬆口，「目前是啦。」無意間還透露男友已經見過徐媽媽，脫口而出的她一臉驚恐並笑罵，「江湖實在太險惡。」

比爾賈帶媽媽一起走紅毯，賈媽媽受訪時坦承期待兩人傳出結婚喜訊，徐佳瑩被問到抱走兩項大獎，是否有機會如賈媽媽所願，她表示，「當然也是要問我媽啦，這題我今天真的不能回答，讓我好好想想吧。」記者隨即詢問是否非他不嫁？她坦言，「目前是啦，目前的人選，但什麼時候我真的沒有辦法告訴大家，希望大家給我一點時間，讓我好好想。」被問到男友是否求婚，她搖頭以對，但遭問男友是否見過徐媽媽，她一個不察，「對對對，耶你怎麼知道？」隨即笑罵，「我覺得江湖實在太險惡了。」