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即時跑馬燈徐佳瑩認非比爾賈不嫁　脫口已見媽好擔心　馬丁帶兒錄影妻全程跟緊緊8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

影／歌后徐佳瑩談比爾賈　認「非他不嫁」脫口已見家長

記者吳維書／台北報導2018/06/24 05:24
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第29屆金曲獎23日晚上在台北小巨蛋風光落幕，徐佳瑩勇奪「最佳國語女歌手獎」以及「最佳國語專輯獎」，可說是本屆最大贏家之一。她今（24）日凌晨舉辦慶功宴，艾怡良驚喜現身，徐佳瑩受訪時被問到是否非男友比爾賈不嫁，她鬆口，「目前是啦。」無意間還透露男友已經見過徐媽媽，脫口而出的她一臉驚恐並笑罵，「江湖實在太險惡。」

比爾賈帶媽媽一起走紅毯，賈媽媽受訪時坦承期待兩人傳出結婚喜訊，徐佳瑩被問到抱走兩項大獎，是否有機會如賈媽媽所願，她表示，「當然也是要問我媽啦，這題我今天真的不能回答，讓我好好想想吧。」記者隨即詢問是否非他不嫁？她坦言，「目前是啦，目前的人選，但什麼時候我真的沒有辦法告訴大家，希望大家給我一點時間，讓我好好想。」被問到男友是否求婚，她搖頭以對，但遭問男友是否見過徐媽媽，她一個不察，「對對對，耶你怎麼知道？」隨即笑罵，「我覺得江湖實在太險惡了。」


▲徐佳瑩羞談比爾賈。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.24）

談到連拿兩座大獎的感想，徐佳瑩透露，「其實我嚇到，因為已經拿了一個歌手了，我覺得已經夠了，覺得一切都值得，評審已經對我夠好了，沒想到還有另一個獎。」她在典禮上熱吻比爾賈，被問到是否已私下與他互傳訊息，她笑說：「還沒私下接觸，不敢看手機，他應該只是憑著不想輸的感覺，才會回吻。」並強調不會因得獎而踏入婚姻，「人生大事要好好思考，跟工作還是分開的。」音樂之路一路走來，她忍不住感概，「雖然有低潮，但真正好的時刻還是會到來，我覺得可能對自己做音樂的時候，會有一點感動。」

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好擔心　馬丁帶兒錄影妻全程跟緊緊

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