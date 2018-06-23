嘉縣警辦青春有樂  保護青少年宣導

畢業季後暑假來，學生時間如果沒有經過安排，從事適當休閒活動與妥善運用，將可能會突然覺得無所適從，時間變多而成群結黨，然後「只要我喜歡，有什麼不可以！」，嘉義縣警察局有鑒於此，即推「暑期保護青少年 - 青春專案」，預防青少年犯罪。

嘉義縣警察局從6月1日至8月31日止，為期3個月，為防範學生犯罪，推行「暑期保護青少年 - 青春專案」，讓青少年學生在暑假期間有安全活動的空間，有效降低被害情事發生；23日下午5時，在朴子夜市鎮安宮前廣場，舉辦擴大犯罪預防宣導演唱會，邀請知名樂團江海與方文良等人協助樂活宣導。