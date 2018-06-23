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即時跑馬燈海嘯來襲！　林子偉重返大聯盟嘉縣警青春有樂  保護青少年宣導8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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嘉縣警辦青春有樂  保護青少年宣導

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/06/24 07:31
▲嘉義縣警察局推青春專案，宣導青少年正確認知防範犯罪。（圖／嘉義縣警察局提供 , 2018.06.23）
▲嘉義縣警察局推青春專案，宣導青少年正確認知防範犯罪。（圖／嘉義縣警察局提供 , 2018.06.23）

畢業季後暑假來，學生時間如果沒有經過安排，從事適當休閒活動與妥善運用，將可能會突然覺得無所適從，時間變多而成群結黨，然後「只要我喜歡，有什麼不可以！」，嘉義縣警察局有鑒於此，即推「暑期保護青少年 - 青春專案」，預防青少年犯罪。

嘉義縣警察局從6月1日至8月31日止，為期3個月，為防範學生犯罪，推行「暑期保護青少年 - 青春專案」，讓青少年學生在暑假期間有安全活動的空間，有效降低被害情事發生；23日下午5時，在朴子夜市鎮安宮前廣場，舉辦擴大犯罪預防宣導演唱會，邀請知名樂團江海與方文良等人協助樂活宣導。


▲嘉義縣警察局辦演唱會宣導從事正當活動。（圖／嘉義縣警察局提供 , 2018.06.23）縣警局在擠滿人潮的夜市，藉演唱會清楚告知學生不要涉足藥物濫用高危險場所，特別對「防制少年涉毒及販（運）毒、防制少年被吸收加入幫派、防制少年參與詐騙集團、防制少年被利用從事色情行業」加強宣導，並帶頭宣誓「反毒品、反性剝削、反危險駕車、反霸凌、反幫派、反暴力及注意水域安全」及「廉政、反賄選」之具體行動，使青少年有正確之法治觀念。

縣警局表示，暑假期間青少年除了要從事正當休閒活動外，絕不可因好奇，或在不良人士影響下接觸毒品，嚴重影響健康，以國人目前青少年最常用的毒品K他命為例，吸食後就會造成「拉K一時，尿布一世」的嚴重後果，因此除了警方會全力掃毒外，為人父母也要時時關懷自己的子女，提醒青少年朋友拒絕毒品，才能維護安全，預防思想產生偏差及犯罪行為發生。


▲嘉義縣警察局帶頭宣誓反毒品。（圖／嘉義縣警察局提供 , 2018.06.23）

關鍵字嘉義縣警察局保護青少年青春專案反毒品
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