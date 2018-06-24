籃球／球迷最佳第六人　「台灣隊長」戴維斯無懼日本隊

6月29日、7月2日，在台北和平籃球館舉行的2019年世界盃籃球賽資格賽，中華隊將迎戰強敵菲律賓、日本，若能贏球，就可以晉級下一輪，中華隊也舉行球迷會，跟粉絲親切互動。

中華隊喊出「我們一起（Together We Stand)」口號，球迷也可以利用專屬機器，製作屬於自己的專屬球衣。

▲中華隊客製球衣。（圖／吳政紘攝）

不過無論是跟菲國還是日本比賽，「台灣隊長」戴維斯（Quincy Davis）都已經準備好正面迎戰強敵。

「球迷是我們的力量，希望大家都可以到場來支持，這會鼓舞我們拿下更好的成績。」他說。

戴維斯規畫為「台灣人」已經4年，他本來開玩笑說：「我以為我不會在名單內。」不過他依舊要肩負扛住禁區的責任。

面對日本與菲律賓，戴維斯認為隊友也都很有潛力，只要能夠正常發揮，加上大家健康狀況良好，很有機會贏球，而他也剛拿下SBL冠軍，狀況也不錯。

日本隊有八村壘跟新歸化洋將Nick Fazekas等來勢洶洶，加上Avi Schafer這位混血的小將也有可能參賽，日本隊實力非同小可。

對此，總教練周俊三認為，「胡瓏貿、楊敬敏等都很有經驗面對大個子，更不用說Q（戴維斯），所以我也對我們很有信心。」