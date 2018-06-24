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中央社

藉奧黛傳承越南文化 黎仕煌不惜開博物館

中央社2018/06/24 08:12
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者鄭景雯台北24日電）提到越南代表服飾，不得不提有越南國服之稱的奧黛，而當代推動奧黛文化最深的便是越南服裝設計師黎仕煌，他為了傳承越南文化，除了設計、傳承，還開了一間奧黛博物館。

2016年5月下旬，時任美國總統的歐巴馬（BarackObama）赴越南展開為期3天的歷史性訪問，離去前越南政府送蜜雪兒歐巴馬一套獨一無二的奧黛，淡紫色的奧黛布料上，畫著越南國花蓮花，全都出自黎仕煌之手，讓本來就頗為知名的黎仕煌，一夕之間聲名大噪。

黎仕煌接受中央社專訪時表示，他出生於1962年，畢業於胡志明市美術學院，1989年胡志明舉辦第一屆奧黛小姐選拔，有一位佳麗委託他設計奧黛，他大膽運用手工彩繪代替傳統刺繡，最後這位佳麗獲得第2名，自此開創越南手繪奧黛的時代。

出生於河內的黎仕煌，成長在越戰爆發的年代，父親是銀行經理，在越戰開打前一年，黎仕煌的父親帶著一家人逃難至西貢（胡志明市），在戰爭入侵前的西貢歌舞昇平，即使過得不算優渥，仍展現被殖民後的法式優雅，這樣的生活方式，在黎仕煌心中是越南最美好的年代。

而他也一直透過奧黛來保留那個年代的風華面貌，也透過奧黛做文化外交，越南政府每有重大外交場合，都會邀請黎仕煌為各個國家設計結合該國文化的奧黛，他曾以美國牛仔文化設計一套T-shirt系列奧黛，卻被文風保守的越南人罵翻，認為失去傳統奧黛的樣貌。不過黎仕煌不以為意，他認為若是沒有打破傳統就難以創新，奧黛文化也難以走出新格局。

黎仕煌發展一套黃金三角理論，商業、人才培育、文化保存與傳承。他雖然是先從商業設計開始做起，但卻很早就嗅覺到，若是在三角形的兩個底沒有擺放著文化及人才養成，商業體系也無法支撐長久，

為了保留奧黛文化，黎仕煌不惜把賺來的錢都拿去投資蓋奧黛博物館，花了12年才把博物館蓋好，在2014年正式對外營運，「如果現在不保留，未來就會不見。」

尤其當越南正在快速經濟發展的同時，黎仕煌也感慨傳統文化逐漸被速成文化給取代，「但一個國家的文明不在高樓大廈和方便性，而是在於有多少博物館和劇場。」

為此，黎仕煌還在胡志明市最多華人聚集的五郡十二坊蓋一間歌劇院，每晚演出音樂定目劇「西貢秀（SiHoang Show）」，劇中藉由小女孩講述媽媽的故事，帶出越南近代發展史。有趣的是，劇中角色穿的奧黛，也會隨著歷史變化，宛如從服裝看歷史。

黎仕煌除了放眼未來，也向下扎根，最著名的就是「兒童塗鴉彩繪旗袍」，讓小孩子自己繪圖設計，再交由專業打版師套色，當孩子穿上自己設計的衣服並感到驕傲時，黎仕煌也進一份傳承越南傳統服飾的心力。

「年輕人都想要融入世界、想要融入西方，但那都不是真正的自己，」黎仕煌透過教育、文化，希望讓越南的下一代能體認到，「可以學習西方文化，但最終還是要回過頭來看自己。」（編輯：黃瑞弘）1070624

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