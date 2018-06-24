紡織產業到時裝 不容忽視的越南時尚

工作人員搭台，後台的設計師還在做最後的剪裁修飾，模特兒依照身型試穿服裝，只有後台的化妝間最忙碌，一排的導演椅上坐著一群不到20歲的模特兒，化妝師在她們臉上施展魔法，依照每位設計師的走秀風格，化出冷豔、甜美、浮誇等妝容。

中央社記者4月跟著沙布喇．安德烈前往越南胡志明市，4月19日傍晚，離越南時裝週開幕前的12小時，位在胡志明市統一宮附近的一座室內體育館內，還未讓人感覺到這裡的時尚氣息。

另一個能感受到時裝秀氣息的是伸展台，這個臨時在運動場上搭起的U型舞台，不到幾小時後，會有高挑的模特兒在這展示最具潮流的服裝，而場外鋪上紅地毯的星光大道，則吸引許多越南網紅、名人在此拍照留念、打卡。

越南時裝週由黎莊（Le Thi Quynh Trang）創辦，她原先是節目製作人，2010年取得美方授權，在越南推出「越南超級名模生死鬥」（Vietnam’s Next TopModel），節目推出後受到歡迎，至今播出7季。

之後「決戰時尚伸展台」(Project RunwayVietnam)越南版也推出，透過節目培養越南時尚設計人才，2014年舉辦越南時裝週，2016年擴大在胡志明市辦春夏展、河內市辦秋冬設計師甄選。

越南工商部正式通過2020年至2030年紡織品及成衣產業發展計畫，預計越南紡織品及成衣業國產化比率至2030年將達70%，強化紡織業垂直發展。在政策帶領下，越南時裝週一來是為了帶動越南服裝品牌發展，同時也藉由一場聲光大秀吸引鄰近國的買家。

排灣族設計師沙布喇．安德烈今年也受邀參加越南時裝週，在這樣一個剛起步的時裝市場，沙布喇為何卻興致高昂？「比起歐美知名時裝週，我反而更想去新興的城市，因為剛起步，機會更多。」

沙布喇．安德烈設計的服裝辨識度高，他把排灣族文化、圖騰意象，以幾何圖形的方式表現在服裝上，他的服裝不僅讓原住民立委出席晚宴都要穿上身，重大活動典禮上的主持人也經常穿著沙布喇的衣服，象徵這個來自台灣最早的文化。

沙布喇首次出擊越南時裝週，就廣受越南文化圈討論，單就他的走秀，就為越南帶來文化衝擊。30分鐘的走秀，帶來融合排灣族百步蛇圖騰、傳統十字繡的黑白色系服裝，以及排灣神話印花洋裝，也特別設計幾套印有排灣印花的越南奧黛。

尤其是開場舞者古殿強走向伸展台四周，沙布喇在古殿強身上畫著原住民圖騰，象徵排灣族的祖靈百步蛇，接著再由排灣族歌手阿爆、原住民歌手蔡清安吟唱古調，兩側銀幕放著排灣族黑白老照片，這不只是一場走秀，更是台灣文化的展現。

沙布喇的秀被安排在越南時裝週開幕夜壓軸演出，不少越南文化人前來欣賞。黎莊說，「沙布喇在現代服裝裡結合了傳統元素，和越南時裝很相似。」

曾為美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（MichelleObama）設計越南奧黛國服的越南服裝設計師黎仕煌（Le Si Hoang）則認為，「沙布喇的服裝不單只是一個時尚，也包括繪畫、圖案、肢體、音樂、光線，是非常有意義的作品。」

這次沙布喇能打入越南時裝週，也是透過黎仕煌居中牽線。黎仕煌是越南文化圈的知名人士，他雖然設計服裝，但卻鮮少出席時尚場合，沙布喇在越南時裝週辦秀，黎仕煌難得現身，也拉抬了沙布喇在越南的知名度。

沙布喇時裝秀結束的隔天，越南當地有不少買家也找他洽談，包括在越南拓點或是成立副牌，這些機會都為沙布喇打了一劑強心針。

一趟採訪下來，平心而論，「越南時裝週」確實還不夠成熟，無論是活動細節的規劃以及國外設計師的邀約，或是設計師最看中的會後商展都有待加強。

黎莊仍然是以電視選秀節目的規模在辦越南時裝週，無法跟歐美四大時裝週以及亞洲近幾年興起的上海、首爾等時裝週相比，但若要說到未來潛力，卻又不容忽視這個新興市場的野心。

而回到台灣的沙布喇仍沒停歇，台北當代藝術館策劃「華麗轉身─老靈魂的魅力重生」特展，邀請沙布喇的作品參展，台北當代館認為沙布喇在進行「螺旋運動」的行為，不斷往中心鑽研並且擴散，這個中心就是台灣遠古文化，藉由沙布喇的服裝，讓世界各國看見台灣的創作活力。（編輯：黃瑞弘）1070624