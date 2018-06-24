達勝收購中嘉股權 小三美日助陣

（中央社記者朱則瑋台北24日電）NCC7月中前即將開始中嘉股權交易案外部審查，這次收購的買方團隊，包括達勝集團董事長郭冠群等股東外，第5位投資人也曝光，是美妝電商龍頭小三美日共同創辦人許書林，未來將在經營團隊中貢獻網路經驗及創意。

中嘉網路公司是國內大型有線電視多系統經營管理業者（MSO），全台有線電視收視戶122萬用戶；中嘉最大股東安博凱基金（MBK）確定出售股份、轉讓經營權。

不過，中嘉案一路走來相當坎坷，旺旺集團、頂新集團與遠傳電信都曾經有意向安博凱購買中嘉股權，但均以破局收場，這次是中嘉第4次交易案，國家通訊傳播委員會（NCC）這關將是關鍵。