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中央社

蕭敬騰主持金曲才藝增色 挑戰漆畫苦練上百遍

中央社2018/06/24 08:14
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北24日電）獨挑大梁主持金曲頒獎典禮的蕭敬騰，以生動手影戲及高難度漆畫表演為典禮增色，他說，這兩項都是曾感動他的表演，為了漆畫在家苦練超過100遍，「成功那一瞬間我是流淚的」。

昨日整晚5小時金曲頒獎典禮中，蕭敬騰儘管話不多，仍以誠意十足的才藝演出搏得好評，主持處女秀堪稱「老蕭才藝發表大會」。典禮落幕後，卸下主持棒的他出席慶功宴時，心情明顯放鬆不少。

談及主持表現，蕭敬騰受訪時坦言已盡力，「我覺得再給我一次機會當然會更好」，媒體接著追問「下次」會做更好的想法，他又趕緊改口說，要從主持人退休了，下一次可以交棒給李玖哲、林俊傑。

接下主持任務，蕭敬騰深知，光憑說話勢必無法勝任主持人角色，「如果要我講話，就失去意義，因為講的再順都沒有專業主持人表現好」。因此，為了給眾人不一樣的感受，他選擇在每個環節，用另類的方式呈現許多人的努力。

綜觀蕭敬騰主持內容，包含開場大展拿手歌喉向眾多入圍者致敬，中間還帶來維妙維肖的手影戲搏得滿堂彩，特別貢獻獎橋段時，更將得主蘇芮的面貌以「倒著畫」的漆畫才藝驚豔眾人。蕭敬騰說，這些表演構想都是他提出的想法。

他透露，手影戲詮釋的動物中，鳥是難度最高、變化也最多的，而為了挑戰漆畫，更是在家苦練超過100幅才成功；他並表示，因工作關係直到金曲獎前10天才開始專心投入籌備，每天幾乎不睡覺地持續練習，光這一週體重就掉了4公斤。

談及令不少人印象深刻的漆畫表演，蕭敬騰有點不滿意的說，很可惜沒有在時間內完成，儘管彩排時「手感」很順利，但正式表演當下「手太抖」，因此遲了約10秒才完成，令他感到十分懊悔。

自我要求甚高的蕭敬騰，面對首扛金曲主持棒這項「一次性任務」，蕭敬騰算是安全下莊，他也有感而發地說：「至少我站在舞台完成了一次挑戰，讓大家對我的懷疑降低，也對我有信心。」

如今卸下重擔的他開心表示，終於可以順暢呼吸，好好睡覺、運動、打電動，接下來的工作就「恢復正常忙碌就好」。（編輯：張銘坤）1070624

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