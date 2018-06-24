沙烏地歷史性一刻 女性開車禁令正式解除

（中央社利雅德24日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯今天正式解除女性開車禁令，推翻全球唯一禁止女性開車的國家禁令，歷史性變革料為沙烏地開啟社會流動新時代。

禁令解除是沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）推動這個保守石油國家邁向現代化的一環。

他的改革措施起初讓外界大多樂觀其成，不過長久以來抗議開車禁令的女性維權人士遭遇當局大規模打壓，讓他的改革形象蒙塵。

數十年的禁令終止後，可能有數以千計女性駕駛人上路。

禁令解除後，沙烏地電視台主持人杜瑟利（Sabikaal-Dosari）隨即在東部柯巴市（Al-Khobar）開車上路。她告訴法新社：「這對所有沙烏地女性來說是歷史性的一刻。」