沙烏地歷史性一刻 女性開車禁令正式解除

（中央社利雅德24日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯今天正式解除女性開車禁令，推翻全球唯一禁止女性開車的國家禁令，歷史性變革料為沙烏地開啟社會流動新時代。
禁令解除是沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）推動這個保守石油國家邁向現代化的一環。
他的改革措施起初讓外界大多樂觀其成，不過長久以來抗議開車禁令的女性維權人士遭遇當局大規模打壓，讓他的改革形象蒙塵。
數十年的禁令終止後，可能有數以千計女性駕駛人上路。
禁令解除後，沙烏地電視台主持人杜瑟利（Sabikaal-Dosari）隨即在東部柯巴市（Al-Khobar）開車上路。她告訴法新社：「這對所有沙烏地女性來說是歷史性的一刻。」
許多女性的生活料將因為解禁而有所轉變，出門可以不必再依賴私人司機或男性親屬。
21歲藥學系學生達克希（Hatoun bin Dakhil）告訴法新社：「等人開車等到天荒地老的日子現在結束了。」
她還說：「我們不再需要男人了。」
許多沙烏地女性先前在社群媒體上興高采烈地宣布解禁後的計畫，她們說，今天一解禁就要開車帶媽媽去喝咖啡或吃冰淇淋。這種情況在世界其他地方是稀鬆平常，但在這個國家卻是新奇的經驗。
解禁後料將促進女性就業，根據彭博，到了2030年，經濟產出估計增加900億美元。（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070624