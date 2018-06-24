兒子賽車起火 父親入場救子遭處分

（中央社記者顏伶如波特蘭23日專電）美國改裝房車系列賽（NASCAR）選手麥可‧瓊斯（Mike Jones）日前比賽時車輛失控打滑衝撞護欄起火，他的父親奮不顧身違規進場救子脫困，如今遭到「察看」處分。

美國父親節週末期間，麥可‧瓊斯16日在維吉尼亞州南波士頓（South Boston）南波士頓賽車場（SouthBoston Speedway）參賽，結果他所駕駛的39號賽車突然失控打滑，撞上場中護欄之後，車頭冒出熊熊大火。

麥可‧瓊斯的父親狄恩‧瓊斯（Dean Jones）原本在場中央區觀看比賽，見到兒子受困於起火車輛中，立即跳過水泥護欄，衝進賽車場內把兒子從駕駛座窗戶拉出，場邊觀眾則對這段過程報以掌聲。麥可‧瓊斯脫困離開車輛的數秒鐘之後，消防人員才趕到現場。