這個習俗好嚇人／死貓吊樹頭　死狗放水流

台灣俗諺：「死貓吊樹頭，死狗放水流」。你是否也曾經在路上遇過，而被嚇得不知所措。一個是貓主子，一個是人類最好的朋友，當牠們過世時，為什麼會用這樣的方式處理。這個習俗的背後，又代表著什麼意義？

隨著動物保護的觀念普及，動物安葬方式的多元，將動物視為家人的想法深植人心。以及廢棄動物相關處理規定，若隨意棄置將會處以一千二至六千以下罰鍰，現在極少人採用民俗的方式處理過世的動物。

而在日治時期日本人為了要了解台灣人的各種習俗，籌劃臺灣慣習研究會，並發表研究結果。《台灣慣習記事第壹卷．第十一號．明治三十四年》紀錄，死貓吊樹頭的習俗，是因為人們普遍相信，若將貓屍埋於土壤，經過雨水浸潤、陽光曝曬後，就會變成貓妖騷擾人類，才要吊在樹頭將其風乾。死狗放水流，則是因為上輩子的惡果尚未償還完畢，這輩子才會落入畜生道為狗。如果把屍體埋入土中維持全屍，下輩子還會再轉生為狗。為了讓牠下輩子可以轉生為人，才將屍體放水流。