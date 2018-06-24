NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
寺廟列表神明故事宗教用品時事專題宗教儀式
即時跑馬燈台幣周貶3角　美元恐震盪高檔整理麥寮在地農漁產　創作美味特色便當8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
保庇

這個習俗好嚇人／死貓吊樹頭　死狗放水流

保庇2018/06/24 08:00
這個習俗好嚇人／死貓吊樹頭　死狗放水流（圖／保庇）
這個習俗好嚇人／死貓吊樹頭　死狗放水流（圖／保庇）

台灣俗諺：「死貓吊樹頭，死狗放水流」。你是否也曾經在路上遇過，而被嚇得不知所措。一個是貓主子，一個是人類最好的朋友，當牠們過世時，為什麼會用這樣的方式處理。這個習俗的背後，又代表著什麼意義？

隨著動物保護的觀念普及，動物安葬方式的多元，將動物視為家人的想法深植人心。以及廢棄動物相關處理規定，若隨意棄置將會處以一千二至六千以下罰鍰，現在極少人採用民俗的方式處理過世的動物。

而在日治時期日本人為了要了解台灣人的各種習俗，籌劃臺灣慣習研究會，並發表研究結果。《台灣慣習記事第壹卷．第十一號．明治三十四年》紀錄，死貓吊樹頭的習俗，是因為人們普遍相信，若將貓屍埋於土壤，經過雨水浸潤、陽光曝曬後，就會變成貓妖騷擾人類，才要吊在樹頭將其風乾。死狗放水流，則是因為上輩子的惡果尚未償還完畢，這輩子才會落入畜生道為狗。如果把屍體埋入土中維持全屍，下輩子還會再轉生為狗。為了讓牠下輩子可以轉生為人，才將屍體放水流。

貓喜歡在高處活動（圖／pixabay）
貓喜歡在高處活動（圖／pixabay）

同樣是日本人的福員樁一郎，在新竹市找到了另一則故事。貓羨慕老虎勇猛威武，老虎羨慕貓能爬樹，約定互相教對方自己擅長的優點，可是貓學會了勇猛威武就爬上樹跑了，留下氣急敗壞的老虎。老虎氣得告訴大家，以後看到貓一定要將牠碎屍萬段，就算只剩下屍體也要啃個精光。貓擔心死後老虎報復，就請求人類把自己的屍體掛在樹上，人類感謝貓幫忙處理鼠患，也就答應貓的請求。不過，台灣並沒有原生種的老虎（只有石虎），後人推測這或許是來自中國傳說融合後的故事。

狗狗總是忍不住衝往水裡玩（圖／pixabay）
狗狗總是忍不住衝往水裡玩（圖／pixabay）

還有一個說法是來自於貓喜歡在高處攀爬跳耀，狗喜歡玩水。順應牠們的天性，讓祂們死後也能和生前一樣。習俗的背後，有其時代背景的原因，理解之後才能讓人們逐漸改變。

現在遇到寵物過世，大多會找熟識的動物醫院介紹殯葬業者代為處理。但有時會遇到街頭浪浪誤食毒物、遭到汽車撞傷、不明原因死亡等狀況，不知道該如何處理浪浪的屍體，可詢問各地動保處、防疫所，或是殯葬業者。

無論是自己的寵物或街頭浪浪過世，懷抱著祝福的心送走牠們，就不怕牠們變成妖魔鬼怪。

資料來源：

《妖怪臺灣：三百年島嶼奇幻誌‧妖鬼神遊卷》何敬堯著
全台寵物殯葬資訊一覽表

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/

關鍵字傳說動物屍體習俗
興福寮福安宮有三寶　蛇穴、...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan