這個習俗好嚇人／死貓吊樹頭　死狗放水流

台灣俗諺：「死貓吊樹頭，死狗放水流」。你是否也曾經在路上遇過，而被嚇得不知所措。一個是貓主子，一個是人類最好的朋友，當牠們過世時，為什麼會用這樣的方式處理。這個習俗的背後，又代表著什麼意義？
隨著動物保護的觀念普及，動物安葬方式的多元，將動物視為家人的想法深植人心。以及廢棄動物相關處理規定，若隨意棄置將會處以一千二至六千以下罰鍰，現在極少人採用民俗的方式處理過世的動物。
而在日治時期日本人為了要了解台灣人的各種習俗，籌劃臺灣慣習研究會，並發表研究結果。《台灣慣習記事第壹卷．第十一號．明治三十四年》紀錄，死貓吊樹頭的習俗，是因為人們普遍相信，若將貓屍埋於土壤，經過雨水浸潤、陽光曝曬後，就會變成貓妖騷擾人類，才要吊在樹頭將其風乾。死狗放水流，則是因為上輩子的惡果尚未償還完畢，這輩子才會落入畜生道為狗。如果把屍體埋入土中維持全屍，下輩子還會再轉生為狗。為了讓牠下輩子可以轉生為人，才將屍體放水流。
同樣是日本人的福員樁一郎，在新竹市找到了另一則故事。貓羨慕老虎勇猛威武，老虎羨慕貓能爬樹，約定互相教對方自己擅長的優點，可是貓學會了勇猛威武就爬上樹跑了，留下氣急敗壞的老虎。老虎氣得告訴大家，以後看到貓一定要將牠碎屍萬段，就算只剩下屍體也要啃個精光。貓擔心死後老虎報復，就請求人類把自己的屍體掛在樹上，人類感謝貓幫忙處理鼠患，也就答應貓的請求。不過，台灣並沒有原生種的老虎（只有石虎），後人推測這或許是來自中國傳說融合後的故事。
還有一個說法是來自於貓喜歡在高處攀爬跳耀，狗喜歡玩水。順應牠們的天性，讓祂們死後也能和生前一樣。習俗的背後，有其時代背景的原因，理解之後才能讓人們逐漸改變。
現在遇到寵物過世，大多會找熟識的動物醫院介紹殯葬業者代為處理。但有時會遇到街頭浪浪誤食毒物、遭到汽車撞傷、不明原因死亡等狀況，不知道該如何處理浪浪的屍體，可詢問各地動保處、防疫所，或是殯葬業者。
無論是自己的寵物或街頭浪浪過世，懷抱著祝福的心送走牠們，就不怕牠們變成妖魔鬼怪。
資料來源：
《妖怪臺灣：三百年島嶼奇幻誌‧妖鬼神遊卷》何敬堯著
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