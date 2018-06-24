台美真能建交嗎？ 他這樣解析

勇弟：美國資深聯邦眾議員羅拉巴克（Dana Rohrabacher）6 月 21 日提案要求美國政府，著手準備恢復與台灣的邦交。提案指出，台灣從未被北京共產政權管轄，中共一直以一中原則，阻止台灣參與國際組織和活動。他呼籲美國改採符合現況的「一中一台」政策，承認台灣為主權獨立國家，有別於中共政權，大力支持台灣全面參與聯合國。

美國資深聯邦眾議員羅拉巴克（Dana Rohrabacher）6 月 21日提案要求美國政府，著手準備恢復與台灣的邦交。前總統陳水扁 24 日在「新勇哥物語」貼文中表示，「假設自己都不認為台灣是一個有別於中國的另外國家，其他國家怎會來承認台灣是新國家，進而建立正式外交關係呢？」他也坦言，美國是不會為維護台灣利益而犧牲自身利益的。

勇哥：白宮國安顧問波頓（John Bolton）2016 年 1 月也曾呼籲川普總統檢視「一中政策」，恢復對台外交關係。

勇弟：這樣看來，台美恢復正常外交關係，美國與台灣建交應該有望囉？美國在台協會提升為美國駐台大使館也就不是癡人說夢了！？

勇哥：今天台灣最大的問題是國家認同的分歧，不在國際是否承認。如果台灣內部對台灣是否為主權獨立國家沒辦法建立共識，台海兩岸究係國與國的不同，抑或只是戶籍的不同，而非國籍的不同？仍然人言言殊。假設自己都不認為台灣是一個有別於中國的另外國家，其他國家怎會來承認台灣是新國家，進而建立正式外交關係呢？

勇弟：羅拉巴克眾議員在國會的正式提案，加上白宮國安顧問波頓的呼籲主張，台美建交應該水到渠成才對！？

勇哥：一切言之過早吧？美國政府對台政策，雖然不接受中華人民共和國所稱台灣是其一部分的主張，卻也認爲台灣的國際地位，對美國而言，是懸而未決的。除非美國改變其對台的「一中政策」，但目前看不出來川普有意調整。

勇弟：最近美國參眾兩院通過《台灣旅行法》，又有《國防授權法》的推動，可以說，川普總統上台後，基於美國利益，台美實質關係是空前的好。但是否也要小心當美中貿易大戰，與區域戰略衝突，一旦有了符合美國利益的解決方案擺中間，台灣利益可能又被擺一邊？

勇哥：沒有錯，幾十年來，美中都在打「台灣牌」，台灣夾在兩強之間，也常成爲兩國的棋子，甚至是犧牲品。台灣有自己的國家利益，當台灣的國家利益與美國的國家利益有所牴觸時，美國是不會為維護台灣利益而犧牲自身利益的。特別是商界出身的川普算盤可是打的精得很！