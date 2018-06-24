NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈台幣周貶3角　美元恐震盪高檔整理麥寮在地農漁產　創作美味特色便當8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

台美真能建交嗎？ 他這樣解析

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/24 09:04
▲對於美國眾議員提案恢復台美邦交，前總統陳水扁24日坦言，美國是不會為維護台灣利益而犧牲自身利益的。（資料照／NOWnews）
▲對於美國眾議員提案恢復台美邦交，前總統陳水扁24日坦言，美國是不會為維護台灣利益而犧牲自身利益的。（資料照／NOWnews）

美國資深聯邦眾議員羅拉巴克（Dana Rohrabacher）6 月 21日提案要求美國政府，著手準備恢復與台灣的邦交。前總統陳水扁 24 日在「新勇哥物語」貼文中表示，「假設自己都不認為台灣是一個有別於中國的另外國家，其他國家怎會來承認台灣是新國家，進而建立正式外交關係呢？」他也坦言，美國是不會為維護台灣利益而犧牲自身利益的。

［新勇哥物語］-146 全文如下：

勇弟：美國資深聯邦眾議員羅拉巴克（Dana Rohrabacher）6 月 21 日提案要求美國政府，著手準備恢復與台灣的邦交。提案指出，台灣從未被北京共產政權管轄，中共一直以一中原則，阻止台灣參與國際組織和活動。他呼籲美國改採符合現況的「一中一台」政策，承認台灣為主權獨立國家，有別於中共政權，大力支持台灣全面參與聯合國。

勇哥：白宮國安顧問波頓（John Bolton）2016 年 1 月也曾呼籲川普總統檢視「一中政策」，恢復對台外交關係。

勇弟：這樣看來，台美恢復正常外交關係，美國與台灣建交應該有望囉？美國在台協會提升為美國駐台大使館也就不是癡人說夢了！？

勇哥：今天台灣最大的問題是國家認同的分歧，不在國際是否承認。如果台灣內部對台灣是否為主權獨立國家沒辦法建立共識，台海兩岸究係國與國的不同，抑或只是戶籍的不同，而非國籍的不同？仍然人言言殊。假設自己都不認為台灣是一個有別於中國的另外國家，其他國家怎會來承認台灣是新國家，進而建立正式外交關係呢？

勇弟：羅拉巴克眾議員在國會的正式提案，加上白宮國安顧問波頓的呼籲主張，台美建交應該水到渠成才對！？

勇哥：一切言之過早吧？美國政府對台政策，雖然不接受中華人民共和國所稱台灣是其一部分的主張，卻也認爲台灣的國際地位，對美國而言，是懸而未決的。除非美國改變其對台的「一中政策」，但目前看不出來川普有意調整。

勇弟：最近美國參眾兩院通過《台灣旅行法》，又有《國防授權法》的推動，可以說，川普總統上台後，基於美國利益，台美實質關係是空前的好。但是否也要小心當美中貿易大戰，與區域戰略衝突，一旦有了符合美國利益的解決方案擺中間，台灣利益可能又被擺一邊？

勇哥：沒有錯，幾十年來，美中都在打「台灣牌」，台灣夾在兩強之間，也常成爲兩國的棋子，甚至是犧牲品。台灣有自己的國家利益，當台灣的國家利益與美國的國家利益有所牴觸時，美國是不會為維護台灣利益而犧牲自身利益的。特別是商界出身的川普算盤可是打的精得很！

關鍵字台灣旅行法國防授權法陳水扁新勇哥物語白宮
島島》喜樂島聯盟恐怕好心辦壞事

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan