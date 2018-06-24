外食市場求新求變 瓦城、乾杯端出新經營計畫

近來各家餐飲集團動作頻頻，除了王品 (2727-TW) 宣示要加強開發平價品牌，一向以中高價位為主力品牌的乾杯 (1269-TW) 近來也積極拓展代理的日本「宮武讃岐烏龍麵」店點，瓦城 (2729-TW) 更是轉變過去自行開發東方菜系的定位，引進日本鬆餅名店。

乾杯指出，代理的日本國民美食人氣名店「本場香川 宮武讃岐烏龍麵」平均客單價僅 150 元左右，由於主打親切價格和高 CP 值，在外食市場中相當受歡迎，近來乾杯積極展店，5 月在樹林秀泰店開幕後，6 月又進軍台中秀泰廣場文心店，展店速度快，全台已有 7 家店，成為集團另一個展店主力。