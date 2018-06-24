台澳簽約諾魯難民送台就醫 已治療10多名病患

（中央社記者顧荃台北24日電）外交部今天證實，去年台灣與澳洲簽訂合作備忘錄，讓澳洲政府可將諾魯難民送來台灣就醫，至今已治療10多名急症或重症病患。

蘋果日報報導，澳洲雪梨晨鋒報揭露，澳洲與台灣兩國在去年9月秘密簽署諒解備忘錄，讓澳洲政府可把安置在諾魯共和國，且有緊急醫療需要的難民，送到台灣接受治療。這麼做的目的是，要防止難民在澳洲接受治療後，趁機向法院申請留在當地。

外交部發言人李憲章上午表示，澳洲政府考量台灣醫衛與照護水準，及台諾多年醫療合作經驗，於去年9月間與台灣簽定合作備忘錄，由台安醫院自今年1月起，協助現居諾魯的難民及尋求庇護者，在緊急且在諾魯無法獲得及時醫療診治的情形下，轉送來台接受醫療照護。