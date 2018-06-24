NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陳菊：我在市長任內徹底改變高雄E神老婆隔空示愛　反擊：我沒親嘴8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

奪命最多傳染病 潛伏結核治療別陷迷思

中央社2018/06/24 09:42
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者陳偉婷台北24日電）有潛伏結核者，身上宛如帶著不定時炸彈，應投藥預防發病。但民眾可能存迷思，如認為沒發病不用治、吃藥傷身、被歧視等，結果等結核菌發威，嚴重影響生活才後悔莫及。

一名高三生因在校園接觸到結核病人，衛生單位協助檢驗後發現他有潛伏結核，勸他接受治療。但他認為，正值青春，不想吃藥，選擇不治療。結果因大考將近，常熬夜，後來竟咳嗽不止，體重也一直減輕，竟然在指考前隔離治療，嚴重影響生涯規劃。

結核病是台灣每年新增病例數及奪命最多的法定傳染病，根據衛生福利部疾病管制署統計，106年結核病新發病例數有9759人，死亡人數有511人。

疾管署副署長羅一鈞表示，結核病的治療關鍵是在潛伏期時接受預防性治療，因為一旦發病，常常肺部已被破壞的很嚴重，病人可能會咳血，若病人本身免疫系統、肝功能比較差，吃藥治療也可能較容易爆肝。結核菌若擴散到全身，可能腦、腸子、甚至卵巢等各器官都會有結核菌，會消耗身體很多體力，病人吃不下東西，讓治療更棘手。

潛伏結核感染是指當人體感染結核菌，結核菌在正常免疫作用下有如沉睡般進入潛伏期。潛伏結核感染者不會有任何症狀也沒有傳染力，但體內的結核菌在人體免疫力下降時，會再次甦醒而發病為結核病。

根據疾管署統計，106年應接受潛伏結核治療人數共7487人，其中沒加入治療者有1521人（約2成）；沒加入的原因，以民眾拒絕（6成）佔大宗。

台大醫院內科部主治醫師樹金忠表示，民眾不接受潛伏結核感染治療，主要有幾大迷思，包含對潛伏結核治療認識不足，認為沒有生病不用吃藥、擔心吃藥影響健康、擔心吃藥會被誤以為是結核病人而受歧視，以及擔心治療花太多時間或打亂生活。

樹金忠說，潛伏結核者終其一生有5%至10%的發病機會，他常勸病人，「發病不是只有自己的事，還會傳染給別人」，先接受治療不只是為了自己，也是為了家人，許多潛伏結核者聽到會禍及家人就願意接受治療。

樹金忠也說，潛伏結核治療藥物只要每週吃一次，共吃12次就能解決，療程不長，且關懷員到府關懷是為了提醒吃藥，並非歧視。藥物的副作用也較少發生，且可透過調藥改善副作用，愈年輕者服藥副作用也會愈少。

羅一鈞表示，潛伏結核的治療只有3個月，每週僅吃一種藥，但若等到發病才治療，治療期至少要6個月以上，且每天都要服藥且副作用可能較強，以成本利益考量，在潛伏期時就先治療，絕對利大於弊。（編輯：張銘坤）1070624

示威反對越南特區長期租地 ...DNA技術揪狼 少女性侵謀...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan