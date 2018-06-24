奪命最多傳染病 潛伏結核治療別陷迷思

結核病是台灣每年新增病例數及奪命最多的法定傳染病，根據衛生福利部疾病管制署統計，106年結核病新發病例數有9759人，死亡人數有511人。

一名高三生因在校園接觸到結核病人，衛生單位協助檢驗後發現他有潛伏結核，勸他接受治療。但他認為，正值青春，不想吃藥，選擇不治療。結果因大考將近，常熬夜，後來竟咳嗽不止，體重也一直減輕，竟然在指考前隔離治療，嚴重影響生涯規劃。

（中央社記者陳偉婷台北24日電）有潛伏結核者，身上宛如帶著不定時炸彈，應投藥預防發病。但民眾可能存迷思，如認為沒發病不用治、吃藥傷身、被歧視等，結果等結核菌發威，嚴重影響生活才後悔莫及。

疾管署副署長羅一鈞表示，結核病的治療關鍵是在潛伏期時接受預防性治療，因為一旦發病，常常肺部已被破壞的很嚴重，病人可能會咳血，若病人本身免疫系統、肝功能比較差，吃藥治療也可能較容易爆肝。結核菌若擴散到全身，可能腦、腸子、甚至卵巢等各器官都會有結核菌，會消耗身體很多體力，病人吃不下東西，讓治療更棘手。

潛伏結核感染是指當人體感染結核菌，結核菌在正常免疫作用下有如沉睡般進入潛伏期。潛伏結核感染者不會有任何症狀也沒有傳染力，但體內的結核菌在人體免疫力下降時，會再次甦醒而發病為結核病。

根據疾管署統計，106年應接受潛伏結核治療人數共7487人，其中沒加入治療者有1521人（約2成）；沒加入的原因，以民眾拒絕（6成）佔大宗。

台大醫院內科部主治醫師樹金忠表示，民眾不接受潛伏結核感染治療，主要有幾大迷思，包含對潛伏結核治療認識不足，認為沒有生病不用吃藥、擔心吃藥影響健康、擔心吃藥會被誤以為是結核病人而受歧視，以及擔心治療花太多時間或打亂生活。

樹金忠說，潛伏結核者終其一生有5%至10%的發病機會，他常勸病人，「發病不是只有自己的事，還會傳染給別人」，先接受治療不只是為了自己，也是為了家人，許多潛伏結核者聽到會禍及家人就願意接受治療。

樹金忠也說，潛伏結核治療藥物只要每週吃一次，共吃12次就能解決，療程不長，且關懷員到府關懷是為了提醒吃藥，並非歧視。藥物的副作用也較少發生，且可透過調藥改善副作用，愈年輕者服藥副作用也會愈少。

羅一鈞表示，潛伏結核的治療只有3個月，每週僅吃一種藥，但若等到發病才治療，治療期至少要6個月以上，且每天都要服藥且副作用可能較強，以成本利益考量，在潛伏期時就先治療，絕對利大於弊。（編輯：張銘坤）1070624