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嘉聯益新廠建置進度掌握佳 挹注牧德、群翊業績爆發

鉅亨網2018/06/24 09:50
鉅亨網 / NOWnews
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軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 開發多年的 LCP 軟板天線產品傳獲蘋果青睞，大舉現增籌資近 30 億元規劃全新製程的桃園觀音廠，此一新廠產能建置進度符合該公司內部規劃，而包括牧德 (3563-TW)、迅得 (6438-TW) 及群翊 (6664-TW) 等廠設備交貨也將在 7-8 月認列。

嘉聯益主管指出，目前該公司的 LCP 基材軟板產品在包括台灣的樹林廠、江蘇昆山廠都為目前生產中的產品，而桃園觀音新廠的的廠務工程目前建置進度符合該公司內部規劃，但總體而言，桃園觀音新廠設備建置以濕製程設備為先導工程，主要在於軟板濕製程牽涉較多工程參數、也較複雜，也因此目前在新廠建置以導入濕製程設備為裡，至於後段的包括乾燥、AOI(自動光學檢驗) 設備則將在第 3 季列為重點。

而包括牧德科技、迅得機械及群翊工業都為嘉聯益桃園新廠設備供應商，訂單相當明確，大致對於對於嘉聯益新廠的設備交貨準備完成，設備也將隨其新廠工程的廠務總體進度交機，對於設備廠的營收認列也最晚在 8 月。

其中，AOI 設備廠牧德科技營收已連 13 個月創新高，第 3 季對於嘉聯益新廠的交機認列營收，更將推動營收竄升；而乾燥設備廠群翊工業的上櫃掛牌案已獲 OTC 通過，該公司也預估最快在 9 月掛牌，嘉聯益新廠設備訂單的認列及入帳也明顯對於第 3 季業績表現有極大助益。

市場先前傳出，蘋果公司以高達 3 億美元資金，提供包括雷射鑽孔機、雷射直接成像曝光機、自動光學檢測及其他各類相關製程設備給嘉聯益新廠使用，讓嘉聯益與日本村田製作所 ((Murata) 一起成為蘋果 LCP(液晶基材) 天線軟板主要供應廠；目前嘉聯益在桃園觀音原旭晶能源 (3647-TW) 廠址的施工進度符合規劃，台廠供應設備也將在 7 月起進駐。

嘉聯益日 K 線圖

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