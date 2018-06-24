澳洲與台灣簽秘密協議　把難民送到台北就醫

根據澳洲媒體在本月 22 日的報導，去年 9 月，澳洲與台灣兩地政府秘密簽署了諒解備忘錄，容許澳洲政府可將安置於諾魯共和國（Nauru）、有緊急醫療需求的難民，送往台灣接受治療；此舉的目的是防止難民在澳洲接受治療之後，趁機申請留在當地。
報導指出，在台澳雙方簽署完諒解備忘錄之後，至今已有 5 名難民被送至台北接受治療。其中一名為 55 歲的伊朗婦女，她在台灣接受完心臟手術之後，目前已返回諾魯共和國；另一名則是 63 歲、患有末期肺癌的阿富汗男子，不過他始終堅持要前往澳洲，拒絕被轉往台灣接受安寧照護。
此外，還有一名 30 歲的索馬利亞孕婦欲進行墮胎手術，她向澳洲聯邦法院表示，澳洲醫院的護理標準比台灣高，才能符合她的需求，最後法院允許她留在澳洲動手術。
對於這份諒解備忘錄，澳洲政府拒絕公開其內容，僅透露在簽署備忘錄簽署之前，曾有超過 400 名難民自諾魯、巴布亞紐幾內亞的馬努斯島（Manus Island）等地，被送至澳洲接受治療。
對此，難民律師曼內（David Manne）則痛批，這是澳洲政府為了逃避向難民提供最基本義務所使用的極端手法；報導最後也指出，澳洲政府曾經向其他國家尋求援助，不過最終只有台灣同意簽署有關協議。