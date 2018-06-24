龔婉宜安若蕊登艦吃美食　感謝海軍帶來「臺灣味」

龔婉宜表示，因為志工工作的關係，已經快一年沒有回到臺灣，很想念臺灣的親人以及美食，尤其馬紹爾的飲食中，沒有鳳梨酥、綠豆椪這種精緻甜點，能在異鄉看到又吃到臺灣道地的食物，直呼「我愛臺灣、我愛海軍」。

（軍聞社記者周昇煒專訪）在馬紹爾服務的臺灣志工龔婉宜，在「海軍107年敦睦遠航訓練支隊」訪抵馬紹爾時登艦參訪，看見磐石軍艦文宣館中準備的綠豆椪、鳳梨酥及山粉圓等臺灣點心，立刻感動的大喊「我想家了」。

文宣館中系統地介紹臺灣的科技、工藝、藝術、旅遊及國防自主等成果也讓龔婉宜印象深刻，她表示，能在這麼大的軍艦上，看見臺灣在各方面的進步與成就，是一個很棒的文化交流方式，也讓當地登艦參訪的民眾們瞭解臺灣。

「我在臺灣唸書2年，很開心中華民國海軍來到我的國家」，曾在臺灣擔任交換學生的安若蕊很高興敦睦艦隊能到她的國家進行訪問，她5年前從臺灣畢業返回尼加拉瓜，一直記得臺灣好吃的美食與臺灣人熱情、好客的精神，這次能在自己的國家吃到道地的「臺灣味」，在臺灣求學的回憶瞬間湧上心頭。

「蛋塔、醉雞都很好吃，重點是，在這裡都（尼加拉瓜）沒有賣」，因為中文溝通無礙，安若蕊在敦睦午宴上擔任起美食推銷員，細數雞蛋糕、豬腳凍等一道道美食給她的朋友們，讓她們一起從美食認識臺灣。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社