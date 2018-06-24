敦支伙房廚藝精湛　道地美食照顧官兵行銷臺灣

（軍聞社記者周昇煒隨艦採訪報導）由磐石、昆明及班超軍艦組成的「海軍107年敦睦遠航訓練支隊」，搭載近800位官兵橫跨太平洋訪問中美洲各友邦國家，在超過100天的航程中，伙房人員每天要為值更官兵供應4餐，靠泊友邦港口時，更要準備道地臺灣美食招待友邦貴賓及僑胞，他們在船上有限的空間中揮灑精湛廚藝，共同照顧官兵、行銷臺灣。

100多天的遠洋航程，光是食材的開立與保存就讓伙委絞盡腦汁，擔任磐石軍艦伙委的上尉張健一表示，參考之前辦伙的經驗，先開立3個月的菜單後才能抓初步上菜的菜量，配合保鮮與存放的問題，乾貨及冷凍食材安排前2天先上菜，需要冷藏保存及保鮮期較短的奶、蛋及蔬果，就會安排在第3天上菜，「希望官兵在航程中吃的健康又安心」。

在這次敦睦遠航的任務中，最長的航程橫跨太平洋，大約有25天無法靠港，為了維持蔬果的保鮮，食材的冷藏及冷凍也有小秘訣；在昆明軍艦擔任辦伙軍官的宋憲迪少尉表示，為了讓葉菜類的蔬菜保持最新鮮的狀態，在放入冷藏或冷凍庫前，都會細心的用報紙包好，讓蔬菜的表面與冷氣隔絕，避免水分蒸散太快，以延長保存期限。

伙房人員的好手藝也在磐石軍艦的文宣館上展現，不論是綠豆椪、鳳梨酥或山粉圓等臺灣小點心，都讓登艦參訪的貴賓及民眾們讚不絕口；尤其，中美洲國家以「鹹紅豆」為主食，不習慣吃甜的綠豆椪，但嘗試過後，還是紛紛豎起大拇指稱讚。

不只是臺灣的志工或僑胞喜愛伙房人員準備的「臺灣味」，連當地民眾、記者也對敦睦支隊在午、晚宴準備的美食佳餚稱讚不已，不論是醉雞、黑輪、切仔麵、滷牛腱、滷豬腳及雞蛋糕等道地美食，都讓友邦朋友們留下深刻印象，也用美食讓世界看見臺灣。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社