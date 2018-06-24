迎接台東志航基地「老虎窩」開放　空軍F-5彩繪機亮相

空軍台東志航基地將於 7 月 14 號舉辦營區開放活動，空軍特別彩繪 F-5 戰機，以虎斑為主軸，強調 F-5 虎式( Tiger )戰機 40 餘年來固守台海的英勇事蹟，將永續傳承。

空軍司令部表示，今年特別彩繪 F-5 戰機，以虎斑為主軸，象徵著基地所孕育出的小老虎，堅守崗位，捍衛領空，並配合戰備需求，機身與機翼為低視度虎斑迷彩，直尾翅為黃黑相間虎斑迷彩以突顯老虎的勇猛頑強又不失活潑的一面。

在設計理念方面，空軍司令部指出，ROCAF 為中華民國空軍英文縮寫。深藍色外圈象徵我 F-5 戰機，具備掠海低空突襲的隱蔽性。淺藍色內圈象徵我F-5戰機，不畏空中纏鬥刁鑽的機動性。兩架戰機一單一雙呈現V字型勝利的印記，象徵空戰英雄凱旋歸來。老虎二式圖像，更代表著這四十餘年來固守台海的英勇事蹟，將永續傳承。