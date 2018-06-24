迎接台東志航基地「老虎窩」開放　空軍F-5彩繪機亮相

空軍台東志航基地將於 7 月 14 號舉辦營區開放活動，空軍特別彩繪 F-5 戰機，以虎斑為主軸，強調 F-5 虎式( Tiger )戰機 40 餘年來固守台海的英勇事蹟，將永續傳承。
空軍司令部表示，今年特別彩繪 F-5 戰機，以虎斑為主軸，象徵著基地所孕育出的小老虎，堅守崗位，捍衛領空，並配合戰備需求，機身與機翼為低視度虎斑迷彩，直尾翅為黃黑相間虎斑迷彩以突顯老虎的勇猛頑強又不失活潑的一面。
在設計理念方面，空軍司令部指出，ROCAF 為中華民國空軍英文縮寫。深藍色外圈象徵我 F-5 戰機，具備掠海低空突襲的隱蔽性。淺藍色內圈象徵我F-5戰機，不畏空中纏鬥刁鑽的機動性。兩架戰機一單一雙呈現V字型勝利的印記，象徵空戰英雄凱旋歸來。老虎二式圖像，更代表著這四十餘年來固守台海的英勇事蹟，將永續傳承。
1960年代末期，隨著蘇聯開始提供華沙公約國性能更優異的 MiG-21 戰機，因此美國國防部提出「國際戰鬥機」（IFA）計畫，邀集國防廠商研發援外用途的新式戰機，最後諾斯洛普( Northrop )公司以 F-5A 戰機為基礎改良的 F-5A-21 戰機得標，成為日後的 F-5E/F 老虎二式（Tiger II）戰機。
由於空戰性能優異、價格低廉、操作成本低，成為美國援外主力戰機。F-5E 一共生產約 1400 架，包括南韓、泰國、新加坡、馬來西亞、泰國、巴西、沙烏地阿拉伯、美國與中華民國等21個使用國。
空軍在1972年應美國要求將 50 架 F-5A/B 戰機交由越南空軍使用，美軍允諾提供最新型 F-5E/F 戰機作為補足我空軍戰機之不足，之後由諾斯洛普授權航發中心(現改制為漢翔公司)生產，從此開啟我國空軍使用 F-5E/F 戰機為主力的時代。
我國空軍共接收 308 架 F-5E/F 戰機，隨著 1990 年代陸續引進 F-16、幻象2000與IDF經國號戰機等新一代戰機，逐漸從第一線作戰任務中退下來，擔任新進飛行員下基地時操作的部訓機，在高教機服役後，預計 2028 年全數除役。 F-5E/F 戰機主要部署於台東志航基地，志航基地也成為空軍的「老虎窩」。
▲空軍台東志航基地將於 7 月 14 號舉辦營區開放活動，空軍特別彩繪 F-5 戰機（圖／空軍司令部提供 )