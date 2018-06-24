DNA技術揪狼 少女性侵謀殺案32年後終破解

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）拜一張被拋棄的紙巾、DNA檢測和遺傳系譜學所賜，美國西北部華盛頓州塔科馬市（Tacoma）一樁駭人聽聞的少女性侵謀殺案，終於在歹徒犯案32年後水落石出。

現年66歲的哈特曼（Gary Hartman）現已落網，預計25日為強暴和謀殺指控出庭受審。

1986年3月26日，年僅12歲的威爾希（MichellaWelch）與兩個妹妹在公園玩耍時失蹤。

警犬當天傍晚在一處深谷發現她的遺體，但調查從此陷入瓶頸，此案最終被歸檔為未破解的「懸案」。