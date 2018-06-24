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中央社

DNA技術揪狼 少女性侵謀殺案32年後終破解

中央社2018/06/24 09:58
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）拜一張被拋棄的紙巾、DNA檢測和遺傳系譜學所賜，美國西北部華盛頓州塔科馬市（Tacoma）一樁駭人聽聞的少女性侵謀殺案，終於在歹徒犯案32年後水落石出。

現年66歲的哈特曼（Gary Hartman）現已落網，預計25日為強暴和謀殺指控出庭受審。

1986年3月26日，年僅12歲的威爾希（MichellaWelch）與兩個妹妹在公園玩耍時失蹤。

警犬當天傍晚在一處深谷發現她的遺體，但調查從此陷入瓶頸，此案最終被歸檔為未破解的「懸案」。

直到21世紀，人類基因碼DNA的研究領域快速發展，才讓破解這樁懸案出現一絲曙光。

警事學家2006年設法透過命案現場蒐集到的痕跡，來重建DNA樣本，但未發現與任何已知嫌犯有關聯。

12年後，拜遺傳系譜學的龐大資料和檔案庫所賜，包括民眾利用23andMe and Ancestry.com等公司的DNA檢測工具，來追溯家族史，讓這樁懸案有了進展。

塔科馬警察局長藍斯德爾（Don Ramsdell）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「遺傳系譜學透過DNA技術，將未知個檔與家庭成員相匹配，藉此確認目標身分。」他說：「接著利用傳統宗譜，透過公開網路資料建立家族樹狀圖。」

這項技術幫助警方鎖定一對兄弟檔，他們的年紀和1986年的住處讓警方懷疑他們就是命案嫌犯。警方進行跟監，並等機會來核對兩人基因檔案。

兄弟檔之一的哈特曼不久前到一家餐廳用餐，完全沒注意臥底調查人員就坐在鄰桌。

哈特曼離開時，調查人員蒐集他用過的紙巾，接著送到實驗室進行分析，證實他的DNA與在遇害女童威爾希身上發現的相符。

皮爾斯郡（Pierce County）檢察官林奎斯特（Mark Lindquist）警告犯罪者：「假如你犯了罪，還把DNA留在現場，最好現在就自首，否則我們會逮到你。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070624

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