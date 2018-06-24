〈名師解盤〉電金權值除息秀登場 季線及半年線保衛戰

分析師陳龍表示，美中貿易戰打得劍拔弩張，不過應該要觀察的是，美國商務部實際動作是什麼，而不要因為美國總統川普講什麼就擔心受怕，尤其商務部有提到廠商如果有受到影響，都可以來反映，因此預料貿易戰狀況有機會舒緩。另外美股也略有回穩跡象，預料周一外資賣壓將有所減輕。

台股上周呈現測試季線及半年線支撐，儘管雖然 2 度在盤中跌破，但都還能有效守住。展望本周，法人表示，雖然美中貿易戰仍持續影響，但是衝擊已縮小，然而因為台積電及金控雙雄國泰金、富邦金將進行除息，指數能否守住季線及半年線將是重要關鍵。

分析師林隆炫表示，美國道瓊已經整理了 5 個月，剛好就是美國發動貿易戰、匯率戰、產業戰等動作的時候，不過從月線角度來看，道瓊已經面臨的上升趨勢線的保衛戰，因此道瓊 6 月月線有可能收黑，但是 7 月就會收紅。

林隆炫表示，美國四大指數中，這 5 個月創新高的反倒是那斯達克，費城半導體表現也不差，但是以電子股為主的台股表現卻不若美國強勁，隨著蘋果逐漸進入拉貨旺季，台灣蘋概股應該有機會轉強。

至於台股部分，林隆炫表示，台股逐漸進入除息旺季，在除息之前，指數的支撐大約在 10850 點附近，至於本周將開始有重量級企業除息，包括台積電、國泰金、富邦金等，不過大盤指數仍不看淡，預料支撐點約在 10700 點附近。

另外一個觀察重點，則是外資賣超，林隆炫表示，根據歷史經驗，外資每賣超 1 億元，指數大約會跌 1 點，但是現在外資已經連續 6 天賣超逾 500 億元，指數並沒有跌 500 點，換言之，內資中包括政府基金、企業大股東都是近期的買盤來源，主要原因是因為看好第 2 季財報，尤其近期的新台幣又走貶，企業匯兌可望由匯損轉為收益。

如果投資人如果看好台股行情仍有機會維持穩定，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指元大 7B 購 11(078466-TW)、臺股指麥證 7A 購 02(072360-TW)、臺股指群益 7B 購 05(079342-TW) 等。