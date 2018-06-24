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中央社

澳洲與台簽醫療轉送協議 以防難民居留

中央社2018/06/24 11:06
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社雪梨24日綜合外電報導）澳洲媒體披露，澳洲政府已與台灣簽署協議，讓收容於諾魯卻有緊急醫療需求的難民能送至台灣接受治療，以防難民在澳洲當地醫院治療時，藉機申請留在澳洲。

中華民國外交部今天證實，去年台灣與澳洲簽訂合作備忘錄，讓澳洲政府可將安置在諾魯的難民送來台灣就醫，至今已治療10多名急症或重症病患。

澳洲媒體「費爾法克斯」（Fairfax Media）披露，澳洲去年9月與台灣簽署一份諒解備忘錄，到目前為止已有數名難民飛越5500公里，到台北接受高水準醫療。台灣不是1951年難民公約的簽署國。

報導指出，最近幾個月，一名需接受重大心臟手術的55歲伊朗婦女在台灣接受治療後，已返回諾魯；一名63歲據報患有末期肺癌的阿富汗男性，則拒絕轉送台灣接受安寧照護，要求要前往澳洲。

澳洲內政事務部（Department of Home Affairs）發言人證實，與台灣的協議是去年9月所簽，「已有數人在台灣接受治療後，返回諾魯」。

發言人說：「澳洲政府已表明，接受地區處理安排（regional processing arrangements）的人，不能被安置在澳洲；醫療轉移不是定居澳洲的捷徑。」

澳洲政府從未宣布相關諒解備忘錄，也拒絕公布。

澳洲內政事務部發言人表示，台灣「向來被列為擁有一些全球頂尖的醫院與醫療技術」。

諾魯為中華民國友邦，台灣也長期對諾魯提供人道援助。

澳洲理解到需要尋求更多國家的協助或醫療轉移，但目前唯一與澳洲政府簽署相關協議者只有台灣。澳洲先前已將部分病患移轉到巴布亞紐幾內亞首都摩斯比港（Port Moresby）。（譯者：陳亦偉/核稿：林憬屏）1070624

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