搶搭除權息行情 法人點名3大類股

台新投顧副總黃文清表示，看好接下來除權息行情，惟目前美中貿易戰有升溫跡象，恐影響國際股市和台股的走勢，但整體來看，台股還是有優勢，包括市場仍期待台積電未來一季的成長性，估計台積電除息後，將會反映旺季效應和基本面優勢。

台股上市櫃公司進入除權息旺季，下周一 (6/25) 日台積電 (2330-TW) 和美吾華 (1731-TW) 2 檔股票除息交易，估計指數開盤將減少約 69.8 點，法人表示，台積電成長性可期，加上除息後會慢慢反映旺季效應和基本面優勢，因此，看好接下來除權息行情，建議布局上可留意科技股、傳產及金融股。

根據證交所估算，台積電除息市值將減少約 2074 億元，影響指數減少約 69.8 點，黃文清表示，雖然受台積電影響，指數會蒸發 69.8 點，但同時間除權息行情優勢上來，指數還是有機會慢慢震盪向上，惟須留意美中貿易談判的狀況。

投資布局上，黃文清指出，今年不管是科技股、傳產及金融股成長幅度均優於近十年平均值，建議投資人可在除息前後，慢慢的找機會，因除息後還是有填息的行情，但不用把所有錢全部投入，因還有美中貿易戰變數，建議可在指數震盪過程中，再來逢低承接。