梅西31歲生日 俄甜點店送等身蛋糕人像

甜點主廚馬金娜（Daria Malkina）說：「我們意外發現梅西的生日是6月24日。」「於是我們想，何不做個禮物給李奧（梅西）？一尊他本人的巧克力人像？」

莫斯科阿爾圖菲耶沃甜點店（AltufyevoConfectionery）的5人團隊工作近一週，雕製了一尊重達60公斤的巧克力人像，為梅西（Lionel Messi）的生日誌喜。

（中央社莫斯科23日綜合外電報導）明天是阿根廷足球巨星梅西的31歲生日，人在俄羅斯為國家隊出征世界盃足球賽的他獲得了一份生日大禮：與他本人等身的巧克力人像，在阿根廷瀕臨淘汰的此刻，或能振奮他一下。

人像之後會被放在一個生日蛋糕上。馬金娜說，她已經聯絡了梅西的經紀人，要把這尊人像交給他。

她笑道：「我們會把梅西送給梅西。」

人像也將在距莫斯科50公里的小鎮布隆尼奇（Bronnitsy）展出，布隆尼奇是阿根廷隊的世足賽選手基地。

梅西可能真的需要些鼓舞，他今年4度出征世足賽，但表現不佳連連挨批，阿根廷更意外瀕臨出局邊緣。

阿根廷目前積分1分、戰績1敗1和，26日晚間9時（台灣時間27日上午2時）將對戰積分3分、戰績1勝1敗的奈及利亞，若再遭奈及利亞撂倒，就得提早打道回府。

有阿根廷網友回應這尊人像蛋糕的貼文，卻酸到不行：「當熱浪來襲，真正的阿根廷比這蛋糕融得還要快。」

另一人則諷刺地說：「希望蛋糕嚐起來比他現在踢球的表現還好。」（譯者：梁元齡/核稿：鄭詩韻）1070624