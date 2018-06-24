世足／南韓踩腳、肘擊又踹人！全場24犯規吞4張黃牌

南韓為了贏得勝利，「骯髒手段」似乎一如既往。世足賽 F 組第 2 輪賽事，南韓昨（ 23 ）日對戰墨西哥，不但頻頻踩腳、出手肘擊，更肆無忌憚的踹踢墨西哥對手，讓墨西哥球員吃盡苦頭，根據賽後統計，南韓全場 24 次犯規，且有 4 名球員吞下黃牌。

比賽開始僅 2 分鐘，南韓後衛李鎔就在邊路防守時，放倒了洛薩諾，被踩到後腳跟的洛薩諾瞬間倒地。不到一分鐘，李鎔又再度出「奧步」，直接用腿剷倒了洛薩諾。上半場墨西哥靠南韓「手球犯規」罰進 12 碼先馳得點。

南韓球員見墨西哥比分領先似乎有些心浮氣躁，接著更是犯規連連，金英權先是直接頂飛墨西哥隊長瓜爾達多，隨後又踢倒了貝拉，但墨西哥球員似乎未受影響，反倒是越戰越勇，下半場第 66 分鐘，赫南德茲將領先擴大至 2 比 0 。