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世足／南韓踩腳、肘擊又踹人！全場24犯規吞4張黃牌

國際中心／綜合報導2018/06/24 11:31
▲南韓昨（ 23 ）日對戰墨西哥，不但頻頻踩腳、出手肘擊，更肆無忌憚的踹踢墨西哥對手，全場 24 次犯規，且有 4 名球員吞下黃牌。（圖／翻攝自路透社）
▲南韓昨（ 23 ）日對戰墨西哥，不但頻頻踩腳、出手肘擊，更肆無忌憚的踹踢墨西哥對手，全場 24 次犯規，且有 4 名球員吞下黃牌。（圖／翻攝自路透社）

南韓為了贏得勝利，「骯髒手段」似乎一如既往。世足賽 F 組第 2 輪賽事，南韓昨（ 23 ）日對戰墨西哥，不但頻頻踩腳、出手肘擊，更肆無忌憚的踹踢墨西哥對手，讓墨西哥球員吃盡苦頭，根據賽後統計，南韓全場 24 次犯規，且有 4 名球員吞下黃牌。

比賽開始僅 2 分鐘，南韓後衛李鎔就在邊路防守時，放倒了洛薩諾，被踩到後腳跟的洛薩諾瞬間倒地。不到一分鐘，李鎔又再度出「奧步」，直接用腿剷倒了洛薩諾。上半場墨西哥靠南韓「手球犯規」罰進 12 碼先馳得點。

南韓球員見墨西哥比分領先似乎有些心浮氣躁，接著更是犯規連連，金英權先是直接頂飛墨西哥隊長瓜爾達多，隨後又踢倒了貝拉，但墨西哥球員似乎未受影響，反倒是越戰越勇，下半場第 66 分鐘，赫南德茲將領先擴大至 2 比 0 。

一再落後的南韓被逼得心急如焚，犯規動作變本加厲，替補上陣的李承佑，完全瞄準墨西哥拉雲的雙腳將他絆倒，第 80 分鐘，鄭又榮更直接肘擊對手，讓墨西哥球員瞬間痛苦倒地，裁判也出示了黃牌警告。

賽後統計顯示，南韓全場共 24 次犯規，其中犯規最多的是李鎔的 4 次，隊長奇誠庸與金英權也各有 3 次犯規，全隊共吞下 4 張黃牌；反觀墨西哥全隊僅 7 次犯規，終場墨西哥以 2 比 1 取得勝利，而南韓則是吞下 2 連敗，出「奧步」的招數似乎起不了扳回一城的作用。

關鍵字南韓墨西哥奧步肘擊犯規黃牌世足
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