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中央社

克羅斯驚天絕殺 德國終於找到救世主

中央社2018/06/24 11:28
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社俄羅斯素溪23日綜合外電報導）德國隊今天在與瑞典的背水一戰，靠克羅斯於傷停補時的最後一刻前踢進驚天自由球，驚險贏球保住晉級16強一線生機，也讓德國隊在本屆世足賽終於找到隊上的救世主。

深具魅力的克羅斯主踢中場位置，先後效力德甲拜仁慕尼黑與西甲皇家馬德里，贏得過4次歐冠（Champions League）冠軍。但長久以來他被批評沒能繼承在2014世界盃奪冠後即自國家隊退休的拉姆（Philipp Lahm）與史汪斯泰格（BastianSchweinsteiger），成為球隊的中流砥柱。

克羅斯看似更滿足於扮演隊上次要角色，保持在自己的中場位置，無論在效力的職業隊或國家隊裡，都把重責大任留給別人。

德國在首戰0比1輸給墨西哥，若再敗給瑞典，將是拿過4屆冠軍的德國自1938年以來，首度小組賽就提前出局，這對全國都瘋狂於足球的德國來說，會是巨大災難。

不過今天對瑞典一役，後衛胡梅爾斯（MatsHummels）頸部受傷缺陣，博阿騰（Jerome Boateng）下半場累積2張黃牌退場，穆勒（Thomas Mueller）表現得一無是處，同為上屆奪冠主力的厄其爾（MesutOzil）也沒再先發名單，斷了連續26場在重大國際賽事裡擔任先發的紀錄，讓克羅斯必須一肩擔起全隊希望。

但克羅斯於比賽上半場一記向後傳球被截，讓瑞典率先破門，差點成了罪人。

克羅斯賽後說：「當然，（瑞典）第一球是我的錯。當比賽裡要做出400次傳球，就會有1、2次沒法傳到該有的位置。我們現在必須振作，也沒剩多少時間，下一戰必須打贏南韓，屆時我們得拿出更有力的表現。」

為德國扳平比分的羅伊斯（Marco Reus）說：「東尼（克羅斯的名字）那一記進球，還能說什麼呢？這屆世足賽已出現許多最後關頭進球，今天幸運女神在我們這邊。」

羅伊斯說：「很難去講為何他會犯下那種錯，東尼犯了錯，但他彌補了回來，在最後關頭做對了所有事。」（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1070624

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