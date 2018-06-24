林子偉扛首棒4打數繳白卷 守備失誤掉分

前兩個打席，林子偉都遭水手先發投手李克（MikeLeake）三振。6局下，率先登場打擊的他靠水手一壘手希利（Ryon Healy）漏接失誤上壘，但缺乏隊友火力支援，未能得分。

林子偉在小聯盟3A打擊近況火熱，時隔一個半月重返大聯盟，首戰在主場面對水手便獲得先發機會，擔任開路先鋒，鎮守游擊大關。這是林子偉去年6月初登大聯盟以來，首度扛紅襪先發第1棒。

（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）美國職棒MLB波士頓紅襪台灣野手林子偉今天重返大聯盟，首扛先發第1棒，全場4打數零安打，吞2次三振，鎮守游擊失誤一次，害球隊掉分，紅襪終場以2比7敗給西雅圖水手隊。

8局下，林子偉擊出三壘方向強襲球，可惜未穿出防線，在一壘前遭刺殺出局。

除了打擊沒有發揮，守備一向穩健的林子偉防守也出現瑕疵。3局上，希利擊出內野彈跳球，林子偉視線疑似受二壘跑者克魯斯（Nelson Cruz）跑壘干擾，未算準彈跳，球穿出防區，克魯斯趁這次失誤跑回本壘。

林子偉此役4打數繳白卷，在大聯盟已連25個打數未敲安打，本季打擊率降至1成67。

水手全場擊出14支安打，5名打者有2支以上安打，幾乎局局有攻勢。紅襪只在9局下靠3支安打串聯，攻下2分，終場以2比7不敵水手，系列賽各拿一勝。

李克繳出本季代表作，主投8局無失分，僅被敲3支零星安打，送出5次三振、2次保送。李克投完8局用98球，要不是水手9局派出終結者狄亞士（Edwin Diaz），讓一週未登場的他維持比賽感覺，李克有機會拿下生涯第2場完封勝。

紅襪2連勝止步，但仍以51勝暫居大聯盟最多勝球隊，水手則終結本季最長的5連敗。

紅襪今天兩大主將缺陣。平時擔任開路先鋒的外野手貝茲（Mookie Betts）掛病號，在場邊觀戰；當家游擊手柏格茨（Xander Bogaerts）昨晚盜壘時拉傷左手食指，傷勢不嚴重，在逐日觀察名單上的他，最快明天就能歸隊。

柏格茨受傷前已連30場先發，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）原本就想找機會讓他休息，今天養傷正好可喘口氣，也給林子偉先發鎮守游擊的機會。（編輯：紀錦玲）1070624